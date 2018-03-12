الصين.. الحزب الشيوعي يعقد اجتماعا إصلاحي قبل تغيير وزاري

العالم - آسيا

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في بيان اليوم السبت بعد اجتماع عقد برئاسة الرئيس شي جين بينغ الذي يتزعم الحزب أيضا أن اللجنة المركزية للحزب ستعقد جلسات بكامل أعضائها في الفترة من 26 وحتى 28 فبراير شباط.

واللجنة المركزية هي أكبر جهات اتخاذ القرارات في الحزب وتتألف من 204 أعضاء دائمين و170 عضوا بالتناوب.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه شي مقترحات بشأن توسيع نطاق الإصلاح في المؤسسات الحكومية لطرحها على اللجنة المركزية بكامل أعضائها للتصديق عليها رسميا. ولم تفصح الوكالة عن تفاصيل عما ستتضمنه تلك الإصلاحات.

وستمثل الاجتماعات ثالث جلسات اللجنة المركزية بكامل أعضائها منذ مؤتمر الحزب في أكتوبر تشرين الأول الذي انتهى بالإعلان عن سلسلة من المناصب العليا في الحزب.لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن من سيشغلون عددا من المناصب الحكومية ومن المقرر أن يتم التصويت على ذلك في البرلمان الذي يبدأ جلساته في الخامس من مارس آذار.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان أيضا على تعديل دستوري لإضافة إشارة للفكر السياسي لشي ولإرساء إطار دستور لإنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد.

