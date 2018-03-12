النروجية بيورغن تحرز الميدالية الاخيرة مع رقم قياسي

وحققت بيورغن رقما قياسيا في الالعاب الشتوية بعد ان احرزت الميدالية الاولمبية الخامسة عشرة في تاريخ مشاركاتها.

وسمحت بيورغن البالغة 37 عاما للنروج بتصدر جدول الميداليات برصيد 14 ذهبية ومجموع 39 ميدالية، امام المانيا الثانية.

وحققت النروج بهذا المجموع رقما قياسيا ايضا بعد ان سجلت الولايات المتحدة الرقم السابق في دورة فانكوفر الكندية 2010 وهو 37 ميدالية من مختلف الالوان.

وعادلت بيورغن الرقم القياسي في عدد الالقاب الموجود بحوزة مواطنيها اينار بيورندالن (بياتلون) وبيورن داهلي الاختصاصي في تزلج المسافات الطويلة واللذين احرز كل منهما 8 ذهبيات.

ومن اجل الحصول على الميدالية الـ 15، كانت بيورغن في طليعة المتسابقات في معظم مراحل السباق، وابتعدت بفارق كبير عن الفنلندية كريستا بارماكوسكي (1:49,5 دقيقة) والسويدية ستينا نيلسون (1:58,9 د).

ووصلت بيورغن الى بيونغ تشانغ وفي جعبتها 10 ميداليات اولمبية منذ مشاركتها الاولى في سولت لايك سيتي الاميركية 2002، اضافت اليها في الالعاب الحالية لقبا في تتابع التزلج الطويل وفضية في مطاردة الانحدار، وبرونزيتين في البرنامج الحر 10 كلم وسباق السرعة للفرق، واخيرا ذهبية سباق 30 كلم.

واصبحت بيورغن الاربعاء الماضي بعد احرازها برونزية سباق السرعة، الرياضية الاكثر احرازا للميداليات في الالعاب الشتوية (14 ميدالية) قبل ان تعزز رقمها الأحد بذهبية جديدة.

وتتوزع ميدالية بيورغن على النحو الاتي: 8 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات.