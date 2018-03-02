البث المباشر
الجيش التركي يعلن مقتل 7 من جنوده واصابة 7 آخرين بمواجهات في منطقة عفرين شمالي سوريا
مراسل العالم:مصرع (العقيد عبدالقادر مريط) احد قادة مرتزقة العدوان بنيران القوات اليمنية المشتركة في جبهة نهم
الخارجية الأميركية: قرار وقف إطلاق النار في سوريا معطل واقتراح ممر إنساني "يشبه مزحة"
سقوط قذيفتين صاروخيتين على منطقة التجارة في مدينة دمشق، مصدرهما المجموعات المسلحة
وزارة الدفاع الروسية: الجماعات المسلحة تمنع المدنيين من الخروج من الغوطة الشرقية لدمشق
انترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن المتشددين في سوريا يخرقون الهدنة في خمس محافظات وفي الغوطة الشرقية
إصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح جراء اندلاع حريق داخل قاعدة عسكرية
وزير الدفاع الروسي يكشف عن اختبار قتالي لاثنتين من مقاتلات "سو 57" من الجيل الخامس في سوريا
وزير الخارجية الايراني يجدد تأكيده حول ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمتين السورية واليمنية
وزیر الدفاع الروسي: السلاح الجديد الذي تحدث عنه بوتين سيجنب روسيا سباق تسلح جديد

لدى لقائها وزير الخارجية الايراني... 

وزيرة خارجية كرواتيا تؤكد دعم بلادها للاتفاق النووي 

وزيرة خارجية كرواتيا تؤكد دعم بلادها للاتفاق النووي 
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزيرة خارجية كرواتيا ماريا بيلتسو فونفيتش خلال لقائها نظيرها الايراني محمد جواد ظريف دعم بلادها الكامل واوروبا لتنفيذ الاتفاق النووي وبقائه واصفة اتفاق فيينا بانه واحد من اهم واقوى الاتفاقيات من نوعها.

العالم - ايران

واستعرض الوزيران في الجولة الثانية من مباحثاتهما اليوم الخميس العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاتفاقيات المبرمة خلال زيارات مسؤولي الجانبين واكدا على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والمستويات اكثر فاكثر.

واشارت وزيرة خارجية كرواتيا خلال اللقاء الى سجل العلاقات التقليدية والراسخة بين البلدين وقالت ان زيارة ظريف لكرواتيا من شانها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.

وتابعت ان زيارة الرئيسة الكرواتية لايران تمخضت عن ابرام اتفاقيات جيدة وان تواجدكم على راس وفد اقتصادي مهم يعد من علامات تنفيذ تلك الاتفاقيات.

واعلنت دعم بلادها واوروبا الكامل لتنفيذ الاتفاق النووي وبقائه واعتبرت الاتفاق النووي بانه اهم واقوى اتفاق من نوعه وساهم في تعزيز الاستقرار وتوفير الارضية لمزيد من التعاون بين ايران والعالم.

بدوره اكد ظريف عزم ايران على تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومراجعة مجالات التعاون لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الزيارة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية بما فيها الاتفاق النووي ومكافحة العنف والارهاب والتطرف في كافة مناطق العالم والازمة في سوريا واليمن والاوضاع الجارية في افغانستان والبلقان.

تصنيف :

روابط ذات صلة

ظريف يوكد اهمية تعزيز العلاقات بين ايران وكرواتيا

ظريف: ايران مصدر موثوق للطاقة لكرواتيا

ظريف يبحث في كرواتيا تطوير التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأمم المتحدة: مبادرة روسيا في الغوطة الشرقية إيجابية لكنها غير كافية

إصابة شخصين بانفجار سيارة مفخخة في أربيل

الدفاع البريطانية: روسيا اختارت طريق "التصعيد والاستفزاز"

واشنطن توافق على توريد صواريخ مضادة للدروع إلى أوكرانيا

معاريف: التهديد باغتيال نصر اللّه ثرثرة زائدة

واشنطن: موسكو انتهكت التزاماتها الدولية بتطويرها أسلحة نووية

قاسمي: الحكومة الايرانية عازمة علي الارتقاء بحقوق المواطنين

مقتل ثمانية جنود أتراك في معارك عفرين

الدفاع الاميركية تقلل من اهمية اعلان موسكو تطوير اسلحة "لا تٌقهر"

رئيس الوزراء التشيكي: لن نستقبل ولا مهاجرا واحدا

البرلمان العراقي يلزم اربيل بتصدير النفط عبر شركة النفط الوطنية حصرا

رسائل عراقية واضحة للاميركيين: لا نريدكم في بلادنا

السيسي مخاطبا الاعلام:لا تسمحوا بالإساءة للجيش

قوات "خاصة" تركية تنشط في عفرين، عمنْ تبحث؟

"وحدات الحماية" تصد هجوما تركيا بريف عفرين

بينها فضيحة زوج إيفانكا.. تساؤلات حول سر زيارة بن سلمان المفاجئة للقاهرة

علماء يحذرون..لا تستعملوا الهواتف الذكية في المطاعم لهذه الاسباب..

من هم الارهابيون الذين رصدهم الاحتلال في الجولان؟

كاتب قطري.. سابقة في السعودية لم تفعلها حتى قريش!

صادم..امرأة صينية تعود إلى الحياة وتتحدث عن الآخرة!!

الأکثر مشاهدة