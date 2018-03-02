وزيرة خارجية كرواتيا تؤكد دعم بلادها للاتفاق النووي 

العالم - ايران

واستعرض الوزيران في الجولة الثانية من مباحثاتهما اليوم الخميس العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاتفاقيات المبرمة خلال زيارات مسؤولي الجانبين واكدا على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والمستويات اكثر فاكثر.

واشارت وزيرة خارجية كرواتيا خلال اللقاء الى سجل العلاقات التقليدية والراسخة بين البلدين وقالت ان زيارة ظريف لكرواتيا من شانها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.

وتابعت ان زيارة الرئيسة الكرواتية لايران تمخضت عن ابرام اتفاقيات جيدة وان تواجدكم على راس وفد اقتصادي مهم يعد من علامات تنفيذ تلك الاتفاقيات.

واعلنت دعم بلادها واوروبا الكامل لتنفيذ الاتفاق النووي وبقائه واعتبرت الاتفاق النووي بانه اهم واقوى اتفاق من نوعه وساهم في تعزيز الاستقرار وتوفير الارضية لمزيد من التعاون بين ايران والعالم.

بدوره اكد ظريف عزم ايران على تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومراجعة مجالات التعاون لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الزيارة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية بما فيها الاتفاق النووي ومكافحة العنف والارهاب والتطرف في كافة مناطق العالم والازمة في سوريا واليمن والاوضاع الجارية في افغانستان والبلقان.

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