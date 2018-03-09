تفريغ معلومات الصندوق الاسود للطائرة الايرانية المنكوبة 'أي تي آر'

العالم - إيران

وحول نتيجة التحقيقات الجارية حول اسباب سقوط الطائرة قال جعفر زاده، ان الاعلان النهائي عن ذلك بحاجة الى دراسة المعلومات الحاصلة وسيتم الاعلان عنها فور الوصول اليها.

واضاف، انه من الان فصاعدا ستتم قراءة وتحليل معلومات 'FDR' و'CVR' الطائرة وسائر المؤشرات من قبل الفرق الـ11 التابعة لمنظمة الطيران المدني الايراني المختصة بدراسة الحادث.

يشار الى انه تم ارسال الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة الى فرنسا لفك شفرة معلوماته.

الجدير بالذكر ان طائرة من طراز ATR72 تابعة لشركة 'آسمان' الايرانية انطلقت في الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي) من يوم الاحد (18 شباط/فبراير 2018) من طهران متوجهة الي ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد غرب ايران)، وعلى متنها 60 راكبا إضافة الى افراد الطاقم الـ6، وبعد 50 دقيقة، وبعد طلب الطيار الاذن بخفض الارتفاع على بعد 15 ميلا من مطار ياسوج، انقطع الاتصال واختفت من صفحة الرادار. وفي تلك اللحظة كانت الطائرة تحلق فوق جبال 'دنا' الشاهقة ضمن سلسلة جبال زاغروس، على مسافة 14 ميلا من ياسوج. وعثر على حطامها بعد 48 ساعة قريبا من القمة.

وبدأت من ثم عملية انتشال جثامين الضحايا المتناثرة وجمع حطام الطائرة والتي مازالت مستمرة وتخللها التوقف عدة مرات نظرا للظروف القاسية من حيث وعورة المنطقة او درجات الحرارة المنخفضة جدا في مكان سقوط الطائرة.

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