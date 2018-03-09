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طهران تدعو الى تنفيذ اتفاق الضمانات النووية في الاراضي المحتلة

طهران تدعو الى تنفيذ اتفاق الضمانات النووية في الاراضي المحتلة
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعرب مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أمله في تنفيذ اتفاق الضمانات النووية في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة في المستقبل القريب.

العالم - إيران

وخلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشهر مارس، جرت المصادقة على نظام الضمانات النووية في فلسطين بالرغم من تحفظات امريكا والكيان الصهيوني.

واعتبر سفير ومندوب ايران الدائم لدى الوكالة "رضا نجفي" المصادقة على هذا النظام بانه منعطف وتطور هام بالنسبة للمجتمع الدولي ودول منطقة الشرق الاوسط، وقال: هذا التطور في المسار العالمي سيمهد الطريق لتنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي NPTوخاصة في الشرق الاوسط وايجاد منطقة خالية من الاسلحة النووية في هذه المنطقة.

وهنأ مندوب ايران، الشعب الفلسطيني بهذا التطور الهام، معربا عن امله في ان نشهد في المستقبل الفريب تنفيذ نظام الضمانات النووية في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع نجفي قائلا: مع الانتهاء من هذا النظام فان جميع اراضي هذه المنطقة باستثناء الاراضي الواقعة تحت احتلال الكيان الاسرائيلي، ستكون خاضعة لنظام الضمانات النووية، واحكام معاهدة حظر الانتشار النووي.

ونوه الى ان شمولية نظام الضمانات النووية للوكالة الدولية في منطقة الشرق الاوسط، تعد خطوة هامة لايجاد منطقة خالية من الاسلحة النووية في هذه المنطقة، وقال: ان العقبة الوحيدة امام هذا المسار هو المنشآت النووية للكيان الاسرائيلي وغير الخاضعة لنظام الضمانات، وهي تشكل مع الاسلحة النووية لهذا الكيان، تهديدا حقيقيا للسلام وأمن شعوب المنطقة والعالم.

 

 

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