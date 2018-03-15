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ظريف يؤكد اهمية اجتماع باكو الرباعي لمواجهة التهديدات الامنية المشتركة

ظريف يؤكد اهمية اجتماع باكو الرباعي لمواجهة التهديدات الامنية المشتركة
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كلمته امام الاجتماع الوزراي الرباعي في باكو اهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لتعزيز الاستقرار والامن والازدهار الاقتصادي بالمنطقة والتصدي للتهديدات الامنية المشتركة مثل الارهاب والتطرف.

العالم - إيران

وبدا الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية ايران وتركيا واذربيجان وجورجيا اعماله اليوم الخميس في العاصمة الاذربيجانية باكو بمشاركة ظريف ووزراء خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو واذربيجان المار محمد ياروف وجورجيا ميخائيل جانليدزه.

واعتبر ظريف امام الاجتماع، الممر الترانزيتي بانه ممر مهم للدول الاربع وقال اننا نستطيع من خلال هذا الطريق ربط الخليج الفارسي والمحيط الهندي بالبحر الاسود والبحر الابيض المتوسط وتوفير طريق زهيد وسريع وامن لجميع دول المنطقة والعالم .

كما اعتبر ظريف التعاون في قطاعات الطاقة والسياحة و... بانها  من مجالات التعاون التي تخدم الدول الاربع وتخدم الامن والاستقرار في المنطقة.

وتحدث وزير الخارجية الايراني ايضا امام الاجتماع عن معضلة التطرف في المنطقة .

وبحث الاجتماع الرباعي التعاون في سياق تعزيز السلام والاستقرار والامن في المنطقة والتعاون الاقتصادي والنقل والشحن والارهاب والطاقة والقضايا الثثقافة وباقي القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وهذا هو الاجتماع الرباعي الاول بين وزراء خارجية ايران واذربيجان وتركيا وجورجيا.

المصدر: فارس

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