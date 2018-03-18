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قائد عسكري: تقنياتنا العسكرية المعقدة من ثمار فترة الدفاع المقدس

قائد عسكري: تقنياتنا العسكرية المعقدة من ثمار فترة الدفاع المقدس
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد قائد القوة الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية العميد طيار عزيز نصير زادة إن النجاحات التي حققها المهندسون الإيرانيون والحصول على التقنية العسكرية المعقدة هما من إنجازات فترة الدفاع المقدس.

العالم - ايران

وفي تصريح صحفي على هامش إفتتاح معرض القوة الجوية في مدينة دزفول (جنوب غرب) اليوم الأحد اعتبر العميد طيار نصير زادة إن ثماني سنوات من الحرب المفروضة (الحرب العراقية المفروضة علي إيران 1980 – 1988) أسهمت في تعزيز الثقة بالنفس لدى القوات المسلحة.

واعتبر أن نجاح المهندسين الإيرانيين في صيانة وتدشين وتحسين أداء المعدات العسكرية جاء نتيجة الثقة بالنفس التي اكتسبتها القوات المسلحة خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس.

وأشار إلى الفترة التي كانت إيران تخضع للمستشارين الأجانب الذين لم يسمحوا للمهندسين الإيرانيين بالحصول على التقنية العسكرية وقال، لقد تمكن المهندسون الإيرانيون خلال فترة الدفاع المقدس بالإعتماد على الروح الجهادية من تحقيق إنجازات على صعيد تدشين المعدات العسكرية وتمكنوا من إدارة الحرب المفروضة ومن ثم تحسين اداء المعدات العسكرية بعد ذلك.

وأشار إلى أن طائرة 'صاعقة' التي تعمل حالياً في خدمة القوات المسلحة يتم تطويرها وتحسين أدائها من قبل المهندسين والتقنيين الإيرانيين لافتاً إلي إنه سيتم خلال المستقبل تقديم المزيد من النماذج والإبداعات التي توصل إليها المهندسون الإيرانيون.

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