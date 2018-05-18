انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان ردة فعل طبيعية إزاء انهزام داعش

العالم - ايران

وقال حسيني في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في مدينة «ورامين» شرق طهران: إنّ الشعب الايراني نجح عبر الحاق الهزيمة بداعش في تجفيف جذور الفتنة الأمريكية الاسرائيلية والعربية في المنطقة وقطع أيديهم منها.

وأكّد حسيني على أنّ أهم سبب كان وراء تأسيس هذه الجماعات الارهابية الداعشية التكفيرية في المنطقة هو مواجهة جبهة المقاومة وأضاف بأنّ التكاليف الباهضة التي تكبدها الإستكبار لتأسيس هذه الجماعات الارهابية لم تَعُد عليه بشيء وذهبت هباءً نتيجة تصدّي المقاومة لهذه الجماعات وصمودها.

وأفاد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الاسلامي بأنّ الاعداء تصوروا بأنهم قادرون عبر داعش، ضم العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وايران وباكستان وأفغانستان الى أحضان الوهابية وإزالة الشيعة عن الساحة لكنهم فشلوا.

وعن الاتفاق النووي قال: إنّ واشنطن ضربت الإتفاق النووي عرض الحائط رغم مصادقة مجلس الأمن عليه مذكّراً هنا بتوجيهات وتصريحات سماحة الثورة المفيدة بعدم إمكانية الثقة بالولايات المتحدة التي أطلقها أيّام إجراء المفاوضات النووية.

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