المفوض الاوروبي للطاقة: سنعطي ضمانات للحفاظ على الصادرات النفطية الايرانية

العالم - ايران

وقال المفوض الاوروبي للطاقة في تصريح للصحفيين عقب لقائه وزير النفط الايراني، ان الاتحاد الاوروبي نقل رسالته الخاصة وهي انه ملتزم بالكامل بتنفيذ الاتفاق النووي.

وأضاف، نحن نسعى لبقاء وتيرة تصدير النفط والغاز الايراني بالمستوى السابق، قائلا، لذلك ننوي ان يكون لنا مباحثات مع امريكا بشأن استثناءات في فرض العقوبات لاسيما على الاتفاقيات التي تم ابرامها في وقت كانت امريكا جزءا من الاتفاق النووي.

وتابع، ان اوروبا تسعى وراء سبل قانونية لحماية الشركات في مواجهة العقوبات الامريكية.

واردف قائلا، سيم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين ايران واوروبا لتسوية المشاكل التجارية للنفط ليتم التوصل الى سبل يمكن لايران عبرها الحفاظ على مستوى تجارتها العالمية للنفط من دون تغيير.

ونوه الى انه تم اليوم عقد اول اجتماع لورشة العمل هذه ليتم تحديد جدول الاعمال والقضايا والاطار الزمني لحل المشاكل والقضايا العالقة.

وأضاف، اننا ملتزمون بتعهداتنا ومساعينا لمساعدة ايران للحفاظ على مستوى تجارتها للنفط، قائلا، ان اوروبا تسعى وراء اعطاء ايران ضمانات ضرورية للحفاظ على مستوى تجارتها للنفط من دون تغيير واستفادة الشعب الايراني من مزايا الاتفاق النووي.