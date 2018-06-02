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تعديل جديد لترامب داخل حكومته!

تعديل جديد لترامب داخل حكومته!
السبت ٠٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيختار الأدميرال دوغلاس فيرز، مستشارا جديدا للأمن الداخلي.

العالم - الاميركيتان

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية الجمعة، أن فيرز سيحل محل توم بوسيرت، الذي استقال في نيسان/ابريل، بطلب من مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون.

وخلال الشهور الماضية قام ترامب بعدة تغييرات داخل إدارته، شملت إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وتعيين مايك بومبيو، الذي كان يشغل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بدلا منه.

كما عين جينا هاسبل، التي يقترن اسمها بملفات التعذيب مديرة للاستخبارات المركزية الأميركية، إضافة إلى إطاحته بعدد من المسؤولين الذين اعتبرهم "مثيرين للجدل" في إدارته.

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