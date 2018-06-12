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بعد لقاء ثنائي استمر 45 دقيقة..

ترامب يعلن أن اللقاء مع كيم "كان جيدا جدا"

الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد الاجتماع الثنائي الذي دام 45 دقيقة، مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أونغ، أن "اللقاء كان جيدا جدا".

العالم-الأمیرکیتان

وصرح ترامب عقب الاجتماع الثنائي بأن لديه "علاقات ممتازة" مع زعيم كوريا الديمقراطية.

وأكد ترامب، قبيل بدء الاجتماع الموسع، أنه سيحل بالعمل مع كيم "مشكلة كبيرة، معضلة كبيرة".

من جانبه صرح زعيم كوريا الشمالية عقب لقائه الثنائي مع الرئيس الأميركي سنغافورة عن رغبته في تطوير تعاون وثيق مع الرئيس الأمريكي.
وبحسب صحيفة "ستريتس تايمز"، فإن كيم على استعداد للعمل بشكل وثيق مع ترامب حتى على الرغم من الصعوبات والعقبات المحتملة​​​.

وحضر الاجتماع الموسع بالإضافة إلى الزعيمين، كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومتشار الرئيس الأمريكي في شؤون الأمن القومي، جون بولتون، أما الوفد الكوري ضم وزير الخارجية لي يون هو، ونائب رئيس "حزب العمال" الحاكم في كوريا الشمالية كيم يونغ تشهول.

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