تغييرات مرتقبة بتشكيلة حكومة ايران منها اقتصادية

العالم - ايران

وفي تصریح للصحفیین وردا على سؤال بشأن التغییرات في مجلس الوزراء والتركیز على الطاقات الشبابیة فی هذا الاطار، اشار واعظي الى ان هناك تغییرات ستحدث داخل الفریق الاقتصادی للحكومة، دون تسمیة الوزراء أو المسؤولین الذین سیتم تغییرهم أو عددهم.

وأشار مسؤول مكتب الرئیس الإيراني الى أنّ طهران بعد الانسحاب الامریكي من الاتفاق النووی واجهت ظروفاً جدیدة منها فرض حظر جدید وحروب نفسیة ونشر معلومات مغلوطة وممارسة ضغوط ضد ایران، علی الحكومة أن تنسّق مهامها وخططها وفقاً لمتطلبات هذه الحالة الجدیدة.

ونوه واعظي بنتائج استقبال سماحة القائد أعضاء ورئیس الحكومة؛ شاكراً ومثمناً دعم سماحته للحكومة وتوصیاته المؤكدة علی اجتیاز هذه المرحلة بأداء إیجابی وشجاعة.

وردا على سؤال حول تصریحات الرئیس الامریكي في دعم مثیري الشغب وأیضا زعمه بان 'الایرانیین سیخضعون للمفاوضات'، قال إن ترامب شخص لا یتقن السیاسة وعلیه فهو یصرح بكل شيء؛ مبینا أن هناك مساعی لتأسیس غرفة حرب نفسیة لدى وزارتي الخزانة والشؤون الخارجیة ضد الجمهوریة الاسلامیة.

ولفت إلى أنّ الولایات المتحدة لطالما دعمت مثیري الشغب ومارست العداء ضد ایران على مر 4 عقود من انتصار الثورة.

ونفی واعظي مسایرة الشعب الایراني لما تتخذه واشنطن من قرارات، كما رفض أي تأثیر أو انطباع جراء هذه القرارات علی الشعب.

واستطرد قائلا، انه فیما یخص تصریحات ترامب بان 'الایرانیین سیقومون بالاتصال'، فإن الحقیقة كان علي عكس ذلك؛ موضحا أنه خلال زیارة الرئیس روحاني العام الماضی الى نیویورك للمشاركة فی الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أجرى ترامب 8 اتصالات من اجل اللقاء مع الرئیس الایراني.

وتابع القول، 'إنّ الحقائق تختلف تماماً عمّا یُطلق من تصریحات هنا وهناك وإنّ ایران لدیها سیاسة ومواقف شفافة تجاه واشنطن'.

وأشاد واعظي بصمود الشعب والحكومة وعدم رضوخهما للضغوط الممارسة ضد البلاد؛ ناصحا ترامب بان لا یقارن بین الشعب الایراني وشعب كوریا الشمالیة.