الشعب الایراني لا یعیر اهتماما لتهدیدات ترامب

العالم - ايران

وكتب ظریف في تغریدة له مساء الاثنین فی صفحته الشخصیة على موقع التواصل الاجتماعي 'تویتر'، لیس مهما بالنسبة لنا، فالعالم قد سمع قبل عدة اشهر ایضا تبجحات حتى اشد من هذه.

واضاف، ان الایرانیین قد سمعوا مثل هذا الكلام منذ 40 عاما. فعمر بلادنا یعود الى الاف الاعوام وراینا سقوط امبراطوریات ومنها امبراطوریة بلادنا التي یتجاوز تاریخها عمر بعض الدول. احذر ! .

وكان الرئیس الامیركي دونالد ترامب قد رد بانفعال شدید على تحذیرات الرئیس الایراني حسن روحاني لواشنطن وكتب في تغریدة له على 'تویتر': 'إیاك وأن تهدد الولایات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم یختبرها سوى قلة عبر التاریخ' حسب زعمه.

وقد حذّر الرئیس الایراني حسن روحاني نظیره الامیركي دونالد ترامب من العبث بذیل الأسد ما سیؤدي به الى الندم.

وقال روحاني، في كلمة القاها بملتقى رؤساء البعثات الدبلوماسیة الایرانیة بالخارج، اول امس الاحد، ان لدینا مضائق عدیدة وهرمز احدها.

ووجه خطابه لنظیره الامیركي قائلا: اننا نتصف بالشرف وحفظنا أمن ممر الملاحة البحریة في المنطقة طیلة التاریخ وعلى ترامب ان لا یعبث بذیل الأسد لان ذلك سیعود علیه بالندم وهو عاجز عن اثارة الشعب الایراني ضد امنه ومصالحه.

وتساءل: هل تعلن الحرب على الشعب الایراني وتتشدق بحمایته وترید التوسع في المنطقة. علیك ان تفهم ما تصرح به.

واعتبر ان الحوار مع امیركا الیوم لا یمثل سوى الاستسلام وتقویض انجازات الشعب الایراني وان الاستسلام لمتغطرس كذاب مثل ترامب سیسفر عن نهب ثروات ایران.

ونوه الى انه لم یكن البیت الابیض بهذا المستوى في مناهضة القوانین الدولیة والعالم الاسلامي والشعب الفلسطیني، معتبرا الرئیس الامیركي بمثابة تهدید وفرصة في آن واحد.