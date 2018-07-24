البث المباشر
ا ف ب: اعتقال شخص حاول طعن جندي في البرلمان الكندي
مصدر في القوات البحرية اليمنية: سقوط عشرات القتلى والجرحى في أوساط الغزاة بينهم قيادات في الهجوم البحري بـالمخا
مصدر في القوات البحرية اليمنية: العملية النوعية بـميناء المخا حققت أهدافها بتفجير مخازن العتاد الحربي وغرف عمليات العدو
مراسل العالم: القوات البحرية اليمنية تنفذ عملية عسكرية هجومية على تمركز قوى العدوان والمرتزقة في ميناء المخا
قاسمي: قمنا بدراسة رزمة الاتحاد الاوروبي وبدانا محادثات جديدة معه بعد ان شعرنا انها لن تحقق كل مطالبنا
قاسمي: قثمنا بدراسة رزمة الاتحاد الاوروبي وبدانا محادثات جديدة معه بعد ان شعرنا انها لن تحقق كل مطالبنا
قاسمي: محادثاتنا مع الاتحاد الاوروبي حول خروج اميركا من الاتفاق النووي مستمرة وقد تسلمنا الرزمة الاولى من الاتحاد
قاسمي: طرح اميركا حول منع تصدير النفط الايراني خدعة لا اكثر وهي لم تنجح في السابق في ذلك رغم القرارات الدولية
قاسمي: لدينا الاستعداد اللازم للدفاع عن انفسنا ومواجهة اي تهديد
قاسمي: الشعب الايراني لن يقف مكتوف الايدي امام اي ضغط او غزو اجنبي وسيدافع عن نفسه

دبلوماسي بريطاني سابق..

تغريدة ترامب جاءت للهرب من مشاكل الداخل الاميركي

تغريدة ترامب جاءت للهرب من مشاكل الداخل الاميركي
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

وصف السفير البريطاني السابق في اميركا بيتر وستمكوت تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الرد على تصريحات الرئيس الايراني حسن روحاني بانها كانت 'عدوانية'، معتبرا تغريدة ترامب الاخيرة بانها جاءت للهرب من مشاكل الداخل الاميركي.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة 'ارنا' الاثنين، قال وستمكوت، ان ترامب يحاول تغيير الاجواء السياسية داخل بلاده بسبب الضغوط التي تعرض لها على خلفية اسلوبه مع نظيره الروسي بوتين اثناء الاجتماع الاخير. 

واضاف، ان الرئيس ترامب حاول الايحاء بانه استفز من تصريحات الرئيس روحاني الا ان روحاني لم يهدد اميركا بل حذر من مغبة العبث بذيل الاسد.

وتابع: ان الرئيس الايراني وصف السلام مع بلاده بانه 'ام السلام' والحرب معها بانها 'ام الحروب' ولكن للاسف يتصور الساسة الاميركيون ان اللهجة العدوانية والتصريحات المتشددة مع الآخرين تصب لصالحهم.

ولفت الى ان الكثير في اميركا يتناسون ان ايران لم تنفذ هجمات 11 سبتمبر في نيويورك ولم تدعم "داعش" بل حاربته.

واعتبر ان ايران تشعر بالهواجس حيال انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وهذا من حقها الطبيعي فيما تلتزم هي بالاتفاق بشكل كامل.

واضاف، ان بعض حكومات المنطقة التي ارست علاقات صداقة مع الرئيس الاميركي تسعى لتصعيد التوتر بين اميركا وايران خدمة لمصالحها.

وتابع وستمكوت، ان الحاجة الان في اطار ارادة جماعية هي العمل على تهدئة الظروف وتحديد المصالح المشتركة واتخاذ الخطى في اسرع وقت ممكن في مسار الوصول الى حلول للازمات العديدة التي تعصف بالمنطقة خاصة الازمة الانسانية في سوريا واليمن وفي غير هذه الحالة فانه حتى عامل استفزازي واحد يمكنه ان يؤدي الى اشعال فتيل الحرب.

يذكر ان وستمكوت كان قد بدا اولى مهامه الدبلوماسية في السفارة البريطانية بطهران في العام 1974 وتولى مهمة السفير لبلاده في واشنطن خلال الفترة من 2012 الى 2016 وقال بانه امضى الكثير من الوقت للتشاور مع المسؤولين الاميركيين للدفاع عن الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد رد بانفعال شديد على تحذيرات الرئيس الايراني حسن روحاني لواشنطن وكتب في تغريدة له على 'تويتر': 'إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ' حسب زعمه. 

وقد حذّر الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الاميركي دونالد ترامب من العبث بذيل الأسد ما سيؤدي به الي الندم.

وقال روحاني، في كلمة القاها بملتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية الايرانية بالخارج، اول امس الاحد، ان لدينا مضائق عديدة وهرمز احدها.

ووجه خطابه لنظيره الاميركي قائلا: اننا نتصف بالشرف وحفظنا أمن ممر الملاحة البحرية في المنطقة طيلة التاريخ وعلى ترامب ان لا يعبث بذيل الأسد لان ذلك سيعود عليه بالندم وهو عاجز عن اثارة الشعب الايراني ضد امنه ومصالحه.

وتساءل: هل تعلن الحرب على الشعب الايراني وتتشدق بحمايته وتريد التوسع في المنطقة. عليك ان تفهم ما تصرح به.

واعتبر ان الحوار مع اميركا اليوم لا يمثل سوى الاستسلام وتقويض انجازات الشعب الايراني وان الاستسلام لمتغطرس كذاب مثل ترامب سيسفر عن نهب ثروات ايران.

روابط ذات صلة

الشعب الایراني لا یعیر اهتماما لتهدیدات ترامب

رضائي مخاطب ترامب..لديك اكثر من 50 الف عسكري في مرمى رصاص ايران

يا ترامب لست المجنون الأول في اميركا انصحك بان تراجع التاريخ

هكذا يرد ترامب على تصريحات روحاني

نصيحة ايرانية لترامب: لا تلعب بذيل الأسد!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أكثر من 20 قتيلا و100 مصاب بحرائق غابات اليونان

فی رسالة الي مجلس الامن خوشرو: امیركا مسؤولة عن اعمال زمرة "خلق" الارهابیة

دبلوماسي بريطاني سابق.. تغريدة ترامب جاءت للهرب من مشاكل الداخل الاميركي

وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف.. الشعب الایراني لا یعیر اهتماما لتهدیدات ترامب

رئيس اللجنة الثورية: مكتسبات الاحتلال لن تستمر

خبیر روسي:امیركا لن تجني شیئا من محاولاتها إضعاف ایران

ايران تصدر ماقيمته 5 مليارات دولار من خامات الحديد

مناقشة التعاون النفطي المشترك بين ايران وروسيا

بالفيديو، مرتزقة العدوان تعدم اسيرا على طريقة "داعش"

البحرية اليمنية تهاجم تمركز المحتلين في ميناء المخا

نشرة بانوراما: "تدخل اميركا في ايران" و"تصعيد سعودي باليمن"

تقدم الجيش السوري في الجنوب وقلق اسرائيلي متزايد!

العدوان السعودي على اليمن..كم هي تكلفته اقتصاديا وتداعياتها انسانيا؟!

الاتحاد الإفريقي يدرس سبل تحرير تنقل الأفراد في القارة

جماعة "كومله"..جماعة إرهابية فوضوية

بعد التغلب على كوريا الجنوبية.. المنتخب الايراني لكرة الطائرة يتصدر مجموعته

مساعد الرئيس الايراني: أميركا بقيت لوحدها في سياسة العداء لإيران

دراسة غير مسبوقة قد تضع حدا للتجاعيد!

نجامينا تتهم منظمة العفو الدولية ب "نسف جهود" الحكومة

بالوثيقة.. تجمد قانون امتيازات النواب بعد طعن العبادي

الأکثر مشاهدة