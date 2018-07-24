تغريدة ترامب جاءت للهرب من مشاكل الداخل الاميركي

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة 'ارنا' الاثنين، قال وستمكوت، ان ترامب يحاول تغيير الاجواء السياسية داخل بلاده بسبب الضغوط التي تعرض لها على خلفية اسلوبه مع نظيره الروسي بوتين اثناء الاجتماع الاخير.

واضاف، ان الرئيس ترامب حاول الايحاء بانه استفز من تصريحات الرئيس روحاني الا ان روحاني لم يهدد اميركا بل حذر من مغبة العبث بذيل الاسد.

وتابع: ان الرئيس الايراني وصف السلام مع بلاده بانه 'ام السلام' والحرب معها بانها 'ام الحروب' ولكن للاسف يتصور الساسة الاميركيون ان اللهجة العدوانية والتصريحات المتشددة مع الآخرين تصب لصالحهم.

ولفت الى ان الكثير في اميركا يتناسون ان ايران لم تنفذ هجمات 11 سبتمبر في نيويورك ولم تدعم "داعش" بل حاربته.

واعتبر ان ايران تشعر بالهواجس حيال انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وهذا من حقها الطبيعي فيما تلتزم هي بالاتفاق بشكل كامل.

واضاف، ان بعض حكومات المنطقة التي ارست علاقات صداقة مع الرئيس الاميركي تسعى لتصعيد التوتر بين اميركا وايران خدمة لمصالحها.

وتابع وستمكوت، ان الحاجة الان في اطار ارادة جماعية هي العمل على تهدئة الظروف وتحديد المصالح المشتركة واتخاذ الخطى في اسرع وقت ممكن في مسار الوصول الى حلول للازمات العديدة التي تعصف بالمنطقة خاصة الازمة الانسانية في سوريا واليمن وفي غير هذه الحالة فانه حتى عامل استفزازي واحد يمكنه ان يؤدي الى اشعال فتيل الحرب.

يذكر ان وستمكوت كان قد بدا اولى مهامه الدبلوماسية في السفارة البريطانية بطهران في العام 1974 وتولى مهمة السفير لبلاده في واشنطن خلال الفترة من 2012 الى 2016 وقال بانه امضى الكثير من الوقت للتشاور مع المسؤولين الاميركيين للدفاع عن الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد رد بانفعال شديد على تحذيرات الرئيس الايراني حسن روحاني لواشنطن وكتب في تغريدة له على 'تويتر': 'إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ' حسب زعمه.

وقد حذّر الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الاميركي دونالد ترامب من العبث بذيل الأسد ما سيؤدي به الي الندم.

وقال روحاني، في كلمة القاها بملتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية الايرانية بالخارج، اول امس الاحد، ان لدينا مضائق عديدة وهرمز احدها.

ووجه خطابه لنظيره الاميركي قائلا: اننا نتصف بالشرف وحفظنا أمن ممر الملاحة البحرية في المنطقة طيلة التاريخ وعلى ترامب ان لا يعبث بذيل الأسد لان ذلك سيعود عليه بالندم وهو عاجز عن اثارة الشعب الايراني ضد امنه ومصالحه.

وتساءل: هل تعلن الحرب على الشعب الايراني وتتشدق بحمايته وتريد التوسع في المنطقة. عليك ان تفهم ما تصرح به.

واعتبر ان الحوار مع اميركا اليوم لا يمثل سوى الاستسلام وتقويض انجازات الشعب الايراني وان الاستسلام لمتغطرس كذاب مثل ترامب سيسفر عن نهب ثروات ايران.