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طهران: على اميركا العودة الى الاتفاق النووي والاعتذار من ايران والعالم

طهران: على اميركا العودة الى الاتفاق النووي والاعتذار من ايران والعالم
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي انه اذا كان الرئيس الاميركي ترامب يريد التفاوض مع طهران فان عليه اولا العودة الى الاتفاق النووي والاعتذار من ايران والعالم.

العالم - ايران

وقال رحماني فضلي، في تصريح ادلى به خلال اجتماع يبحث تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب ايران)، ان الرئيس الاميركي يقترح بكل وقاحة التفاوض مع ايران دون قيد او شرط.

وتساءل: بأي حق تمنح نفسك شرطا مع نكث العهود وانتهاك الاتفاقات الدولية؟

وأكد، إننا لانثق بأميركا فيما تريد التحدث معنا دون قيد أو شرط! لاأحد يتحدث مع الكذاب وأي شرط؟ إن الشرط هو عودتك الى الاتفاق النووي ومن ثم الاعتذار من الشعب الايراني العظيم والبطل ومن العالم برمته.

واشار الى التهديدات العسكرية التي يطلقها الاعداء ضد ايران، موضحا انهم لايملكون الجرأة على المواجهة العسكرية لانهم يعلمون جيدا انهم يمكنهم البدء لكن النهاية لن تكون بيدهم.

واوضح، انه ربما يسلحون بعض العملاء ويحرضونهم على التغلغل داخل البلاد ومن ثم يدفعون بعض حراس الحدود الى الشهادة.

وحذر من مغبة مواصلة الاعداء هذا النهج ما سيؤدي الى التعامل وفق اسلوب آخر، مشددا ان الشعب الايراني لن يتراجع عن حقوقه الاساسية ويتعامل بحزم وقوة واي شاب يستشهد منا فان قيمته تكافئ قيمة الشعب الايراني برمته ولن نتخلى عن دمه.

ولفت الى ان الاعداء يسعون الى اثارة الاضطرابات الاجتماعية ويتصورون ان تجمع 50 الى 200 شخص في مكان ما سيقوض الاستقرار الداخلي، لكن عليهم ان يفهموا ان الشعب الذي قاوم وصمد 40 عاما لن يسمح لعدد من العملاء والارهابيين بالتدخل في شؤونه واتخاذ قراراته.

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