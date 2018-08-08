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في اتصال هاتفي برئيس حركة إنصاف الباكستاني

روحاني: تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد ضرورة ملحة

روحاني: تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد ضرورة ملحة
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد في كافة المجالات ضرورة ملحة.

العالم - ايران 

وأجرى رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني اجرى اتصالا هاتفيا بعمران  أحمد خان نيازي زعيم حركة تحريك انصاف الباكستاني وهنأه على فوز حزبه في الانتخابات العامة للبرلمان الباكستاني.

وأعرب الرئيس حسن روحاني في هذا الاتصال عن امله في أن تشهد الفترة المقبلة تطورا في العلاقات بين ايران وباكستان، قائلا "يجب أن نشاهد تطورا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

بدوره شكر عمران أحمد خان نيازي زعيم حزب تحريك انصاف الباكستاني الرئيس روحاني على تهنئته بفوز حزبه في الانتخابات الاخيرة، مؤكدا رغبة بلاده تعزيز العلاقات مع طهران.

وقال في هذا السياق "أنا واثق من أن البلدين سيعززان علاقاتهما الثنائية، وأن بلادي تحرص كل الحرص على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية".

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