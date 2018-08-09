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ماذا جنى وزير الخارجية المصري خلال زيارته لواشنطن؟

ماذا جنى وزير الخارجية المصري خلال زيارته لواشنطن؟
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

عاد إلى القاهرة، ظهر اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، قادمًا من العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

العالم - مصر

وكان الوزير المصري، قد أجرى مباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة، كما التقى أعضاء غرفة التجارة الأمريكية من ممثلي الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذرت نوير قد قالت أمس الأربعاء، إن المحادثات بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي مايك بومبيو تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية على رأسها "السلام" في المنطقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت في بيان نشره موقع الخارجية الأمريكية، أن اللقاء الذي جمع الوزيران في واشنطنشهد مناقشة الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، بجانب المساعدات العسكرية.

كما ذكرت أن الوزيران بحثا سويًا قضايا الأمن الإقليمي مثل الوضع في سوريا وليبيا. وتابعت أن المباحثات تطرقت إلى دور المجتمع المدني في مصر وأهمية حماية ودعم حقوق الإنسان.

وفي نهاية البيان قالت الخارجية الأمريكية إن "الوزيران بومبيو وشكري يتطلعان إلى عقد حوار استراتيجي مصري أمريكي في واشنطن خلال العام الجاري".

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، صرح بأن المحادثات عكست الرغبة المشتركة لدي البلدين في أن تشهد العلاقات الثنائية قوة دفع جديدة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تكثيف الزيارات الثنائية، و عقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي وآلية 2+2 على مستوى وزيري الخارجية والدفاع بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة.

كما حرص "شكري" على إطلاع "بومبيو" على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، مستعرضا ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية.

من جانبه أكد "بومبيو" - بحسب السفير أبو زيد - على أن مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حرص من الإدارة الحالية على تعزيز علاقتها مع مصر، مؤكداً على التزامها بدعم مصر سياسياً واقتصادياً وتنموياً من خلال آليات التعاون القائمة بين البلدين، بما في ذلك برنامج المساعدات الأمريكي لمصر بشقيه الاقتصادي والعسكري.

 

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