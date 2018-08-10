اجتماعات لتأمين الحدود بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد

العالم - افريقيا

ويأتي الإجتماع الوزاري للمصادقة واعتماد التقرير الختامي لاجتماعات اللجنة المكلفة بهذا الملف من البلدان الأربعة والمعنية به والتي كانت قد عقدت اجتماعاتها أمس .

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون الأمني وبناء شراكات أمنية بين البلدان الأربعة، لتوحيد جهودها في تأمين حدودها المشتركة، ومكافحة الإرهاب والحركات السالبة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى مشروعات تنمية المناطق الحدودية والتعاون ورعاية مصالح الشعوب في تحقيق الأمن والاستقرار، لتمهيد الطريق للتعاون في مجالات التنمية.

يشار بأن لجنة الخبراء من ليبيا والنيجر والسودان وتشاد، ناقشت أمس موضوعات أساسية، تتمثل في دراسة اتفاقية التعاون القضائي المشترك، وتكوين آلية التنسيق والمتابعة لإدارة العمل المشترك، وتكوين آلية تبادل المعلومات، إضافة إلى تكوين مركز العمليات المشترك الذي سيقوم بواجب العمليات والدوريات المشتركة .

