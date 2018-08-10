ايران وروسيا تدرسان قضية مكافحة الارهاب

العالم - ايران

وخلال هذه الجولة من المباحثات التي عقدت بمشاركة مساعد وزير الخارجية الإيرانية في الشوون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني ومساعد وزير الخارجية الروسي في شؤون مكافحة الارهاب اولغ فلاديميرويتش سيرامولاتوف تم التأكيد على التعاون والتعامل بين البلدين في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة خاصة تنظيم داعش الإرهابي.

ووجه الطرف الروسي دعوة لإيران خلال هذه الجولة من المباحثات للمشاركة في موتمر مكافحة عملية نقل السلاح غير القانونية الى الإرهابيين والذي سيعقد في العاصمة الروسية موسكو في شهر ايلول/سبتمبر المقبل.

هذا واعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الطرفين ناقشا خلال هذه الجولة القضايا الدولية الراهنة بشأن مكافحة الإرهاب بما في ذلك أولويات التعاون على الصعيد الدولي.

كما تناولت هذه الجولة من المباحثات آخر التهديدات الإرهابية في الشرق الاوسط وأفغانستان وتبادل الطرفان آخر خبراتهما في مكافحة الارهاب.

واكد الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بشدة في اطار تعزيز التعاون الدولي بمحورية الامم المتحدة لمكافحة الجماعات الارهابية والمتطرفة بصورة شاملة على اساس مقررات ومبادئ القانون الدولي.

وتضمنت هذه الجولة من المباحثات بين الطرفين الايراني والروسي ايضا ضرورة تفعيل التعاون الدولي بهدف مكافحة ظاهرة 'الارهابيين الاجانب' بمحورية مكافحة الاجراءات والافكار الايديولوجية للجماعات الارهابية ودراسة الافاق المستقبيلة للتعاون وتبادل المعلومات لمكافحة الارهاب في الاطارين الثنائي والدولي.