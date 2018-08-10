البث المباشر
وزير الصحة اليمني: الإحصائية غير النهائية لمجزرة تحالف العدوان بحق حافلة الطلاب وسوق ضحيان وصلت لـ 131 شهيدا وجريحا
مراسل العالم في صنعاء : طيران العدوان يعاود استهداف مديرية أرحب بـ 3 غارات
مراسل العالم : استشهاد وجرح عدد من المواطنين جراء انفجار مستودع عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في بلدة محجة بريف درعا
مراسل العالم : مصادر امنية افادت عن انفجار كدس عتاد تابع لفرقة العباس القتالية في منطقة الزرازة غربي كربلاء المقدسة
ا ف ب: اردوغان يحض الأتراك على تحويل مدخراتهم بالعملات اجنبية لدعم الليرة
الشرطة الكندية: حادث إطلاق النار ما زال مستمرا في مدينة فريدريكتون وسقوط عدد من الضحايا
الشرطة الكندية: مقتل أربعة على الأقل في إطلاق نار في مدينة بشرق البلاد
وزير الصحة اليمني: الإحصائية غير النهائية لمجزرة تحالف العدوان بحق حافلة الطلاب وسوق ضحيان وصلت لـ 131 شهيدا وجريحا
ا ف ب: اردوغان يؤكد مع انهيار الليرة التركية أن أنقرة لن تخسر الحرب الاقتصادية
مصادر يمنية: أنباء عن شهداء وجرحى بقصف طيران العدوان لمنزل في مديرية الدريهمي بالحديدة

ايران وروسيا تدرسان قضية مكافحة الارهاب

ايران وروسيا تدرسان قضية مكافحة الارهاب
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

بحث مساعدا وزيري خارجية ايران وروسيا خلال لقائهما في موسكو آخر التطورات في المنطقة والعالم وسبل مكافحة الارهاب.

العالم - ايران

وخلال هذه الجولة من المباحثات التي عقدت بمشاركة مساعد وزير الخارجية الإيرانية في الشوون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني ومساعد وزير الخارجية الروسي في شؤون مكافحة الارهاب اولغ فلاديميرويتش سيرامولاتوف تم التأكيد على التعاون والتعامل بين البلدين في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة خاصة تنظيم داعش الإرهابي.

ووجه الطرف الروسي دعوة لإيران خلال هذه الجولة من المباحثات للمشاركة في موتمر مكافحة عملية نقل السلاح غير القانونية الى الإرهابيين والذي سيعقد في العاصمة الروسية موسكو في شهر ايلول/سبتمبر المقبل.

هذا واعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الطرفين ناقشا خلال هذه الجولة القضايا الدولية الراهنة بشأن مكافحة الإرهاب بما في ذلك أولويات التعاون على الصعيد الدولي.

كما تناولت هذه الجولة من المباحثات آخر التهديدات الإرهابية في الشرق الاوسط وأفغانستان وتبادل الطرفان آخر خبراتهما في مكافحة الارهاب.

واكد الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بشدة في اطار تعزيز التعاون الدولي بمحورية الامم المتحدة لمكافحة الجماعات الارهابية والمتطرفة بصورة شاملة على اساس مقررات ومبادئ القانون الدولي.

وتضمنت هذه الجولة من المباحثات بين الطرفين الايراني والروسي ايضا ضرورة تفعيل التعاون الدولي بهدف مكافحة ظاهرة 'الارهابيين الاجانب' بمحورية مكافحة الاجراءات والافكار الايديولوجية للجماعات الارهابية ودراسة الافاق المستقبيلة للتعاون وتبادل المعلومات لمكافحة الارهاب في الاطارين الثنائي والدولي.

روابط ذات صلة

ايران وروسيا تبحثان آخر التطورات في سوريا

النائب فلاحت بيشة: تعاون ايران وروسيا حقق النجاح في مكافحة الارهاب بالمنطقة

دبلوماسي روسي: تواجد ايران وروسيا في سوريا سيستمر..

مناقشة التعاون النفطي المشترك بين ايران وروسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ايران وروسيا تدرسان قضية مكافحة الارهاب

سوريا تطلق سراح هذين السجينين بوساطة تشيكية!

مقتل وإعتقال 7 ارهابيين قرب الحدود العراقية السورية

حماس: مسيرة العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:45 بتوقيت غرينتش

المرجعية العليا في العراق تدعو إلى الشعور بالمسؤولية

تراجع الصادرات الألمانية إلى الرياض 5 بالمئة

مسؤول باكستاني: الحظر الامريكي لن يترك اثرا هاماً على الاقتصاد الايراني

الصحة اليمنية : عدد ضحايا مجزرة ضحيان وصل إلى 131 بينهم 96 طفلا

بالفيديو ...نيوزيلندا تعتزم حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية تدريجيا

في قدميك ...شفاء من الامراض !

مصرع ضابط سعودي ومقتل وجرح عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم

جريمة رابعة للعدوان السعودي خلال 24 ساعة في اليمن

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

قائمة الصدر تحافظ على صدارة نتائج الانتخابات بعد إعادة الفرز+فيديو

خلال الـ 24 الساعة.. رصد 10 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

توكل كرمان تستشيط غضبا من مجزرة صعدة: "لن تفلتوا من العقاب"

شاهد: CIA تنشر صوراً غريبة لزعيم كوريا الشمالية!!

استشهاد طفلة واصابة طفلين وامراة في غارة لطيران العدوان السعودي

مدفيديف: العقوبات ضد روسيا بمثابة إعلان حرب اقتصادية وسنرد عليها بكل الوسائل

الأکثر مشاهدة