ميركل وأردوغان يتفقان على "تعزيز التعاون" بين البلدين

العالم - تركيا

قالت وسائل إعلام تركية الأربعاء إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناول العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية في المنطقة وفي مقدمتها الأزمة السورية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر في الرئاسة التركية قولها إن المستشارة الألمانية أكدت خلال الاتصال "أن قوة الاقتصاد التركي مهمة بالنسبة لبلادها"، كما تطرق الاتصال إلى "المستجدات الراهنة واللقاء الذي سيجمعهما نهاية أيلول/سبتمبر المقبل في برلين".

وأضافت المصادر أن أردوغان وميركل اتفقا كذلك على عقد لقاء يجمع وزير الخزانة والمالية التركي، مع وزيري الاقتصاد والمالية الألمانيين، خلال الأيام المقبلة، وأكدا "عزمهما على تعزيز علاقات التعاون بين تركيا وألمانيا من خلال تبادل المباحثات والزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين".

ويأتي الاتصال بين أردوغان وميركل، في ظل الأزمة المتصاعدة بين أنقرة وواشنطن على خلفية العقوبات التي فرضتها الأخيرة على تركيا.