تجدد التهديدات بين واشنطن وأنقرة والليرة الى تراجع

العالم - تركيا

وفيما تسعى أنقرة إلى طمأنة الأسواق بشأن متانة اقتصادها، حذّر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القسّ أندرو برانسون.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان قولها الجمعة "رددنا على (العقوبات الأميركية) بما يتّفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في القيام بذلك".

ورفض القضاء التركي الجمعة التماسا جديدا للافراج عن القس الأميركي بعدما ردّ الأربعاء طلبا سابقا مماثلا، وقال محاميه جيم هالافورت لفرانس برس، إن المحكمة قضت ببقاء برانسون قيد الإقامة الجبرية، مؤكداً أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوما.

وفي حين يبدو أن لا تهدئة في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، تراجعت قيمة الليرة التركية مجددا الجمعة بعد أن كانت تحسّنت بشكل طفيف هذا الأسبوع.

وعند قرابة الساعة 09,30 ت غ خسرت الليرة التركية حوالى 5% من قيمتها أمام الدولار وبالتالي الأرباح التي حققتها أمس وتراجعت إلى 6,1246 ليرات للدولار.

والقس برانسون الذي يشكل محور العاصفة الدبلوماسية بين البلدين، وضع في الإقامة الجبرية الشهر الماضي بعد اعتقاله لأكثر من عام ونصف العام بتهمة التجسس وممارسة أنشطة "ارهابية"، وهو ما ينفيه.

ومساء الخميس كتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر" أن "تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات. إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني". وأكد ترامب "لن ندفع شيئا لقاء الإفراج عن رجل بريء".

