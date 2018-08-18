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مفاجأة بوتين.. سابقة لم تحدث لرؤساء روسيا من 100 عام!

مفاجأة بوتين.. سابقة لم تحدث لرؤساء روسيا من 100 عام!
السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

لعل ما يشهده بلد يقع في وسط أوروبا اليوم سيعتبر من أهم أحداث العالم.

العالم - اوروبا

وتشهد النمسا اليوم، السبت، حفل زفاف وزيرة خارجيتها، كارين كنيز.

ولا يمكن أن يرقى أي حفل زفاف إلى مستوى أهم أحداث الساحة الدولية، ولكن حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية يصعد إلى مصاف الفعاليات السياسية البارزة على المستوى العالمي. ويعود الفضل في ذلك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحضر حفل الزفاف المقام في العاصمة النمساوية فيينا، تلبية لدعوة وجهتها كارين كنيز عندما زار بوتين فيينا في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقد يكون هناك في الغرب "المستنير" مَنْ يستنكر هذا المشهد، فكيف يمكن لرئيس الدولة التي يُزعج سلوكها "القوة العالمية الأعظم" أن يقوم بزيارة خاصة إلى أحد بلدان المحور الأوروبي.

ولم يستطع الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف أن يتذكر متى توجه الرئيس بوتين قبل ذلك إلى الخارج في زيارة خاصة لحضول فعالية غير رسمية.

وقالت صحيفة "كومسومولسكايا برافدأ" الروسية إنه كان من المستحيل خلال ما يزيد على 100 عام أن يقوم رؤساء روسيا بزيارة خاصة إلى الخارج لحضور حفل زفاف. ولم يمكن لـ"خروشوف" و"بريجنيف" و"ستالين" أن يذهب إلى النمسا أو فرنسا أو إسبانيا… لحضور حفل زفاف هناك. ولم يفعل ذلك إلا الإمبراطور نيقولاي الثاني الذي حضر حفل زفاف ابنة الإمبراطور الألماني ويلهلم. أما بوتين فهو يقدر على ذلك جاعلا حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية يكاد يكون أهم أحداث العالم.

المصدر: سبوتنيك

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