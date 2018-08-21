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الدفاع الروسية: سنواصل التعاون العسكري مع إيران

الدفاع الروسية: سنواصل التعاون العسكري مع إيران
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن روسيا ستواصل تطوير التعاون العسكري والعسكري – التقني مع إيران.

العالم - اوروبا

وقال نائب الوزير الروسي خلال لقائه مع نائب وزير الدفاع الإيراني قاسم تقي زادة: "نحن راضون عن مستوى وحجم تعاوننا في المجال العسكري والعسكري – التقني. وإنني على قناعة بأننا سنواصل تطوير التعاون على هذا الاتجاه مع مراعاة التزاماتنا الدولية".

كما أشاد فومين بالتعاون الروسية – الإيراني في مجال مكافحة الإرهاب، معتبرا إياه أحد أهم اتجاهات التعاون بين البلدين ومشددا على ضرورة تعزيز الجهود في هذا المجال.

وقدم فومين الشكر للجانب الإيراني على المشاركة في الألعاب العسكرية الدولية في روسيا هذا العام.

بدوره، أعرب نائب وزير الدفاع الإيراني عن رضاه عن التطور الناجح للتعاون العسكري والعسكري – التقني بين موسكو وطهران، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بديناميكية جيدة على المستويات الثنائي والإقليمي والدولي.

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