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المكسيك تعثر على مختبر لتصنيع المخدرات

المكسيك تعثر على مختبر لتصنيع المخدرات
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

عثرت القوات المسلحة المكسيكية على مختبر لإنتاج المخدرات و4 أطنان من الميثامفيتامين، بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية.

العالم - الأميركيتان

ونقلت وكالة "فانجارديا" بالإشارة إلى ممثل القوات المسلحة المكسيكية خوسيه مانويل نولاسو فونسيكا: "تم العثور على مختبر سري ينتج مخدرات اصطناعية، وقد كان ينتج يوميا حوالي 200 كيلوغرام من الميثامفيتامين، ندرك أن هذا هو أكبر مختبر تم اكتشافه في ولاية كاليفورنيا السفلى".

وأشار الممثل إلى أن 10 عمال فقط كانوا يعملون في المختبر، وقد تم العثور على مواد لتحضير نحو 6 أطنان من الميثامفيتامين، وتم العثور كذلك على مزرعتين للماريجوانا على بعد 500 متر من المختبر، حيث تبلغ مساحتهما حوالي 19 ألف متر مربع.
ويعتقد أن المختبر كان يعمل لمدة عام تقريبا.

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