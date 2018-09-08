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السيسي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية

السيسي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية
السبت ٠٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، الفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

العالم - مصر

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة المصرية، أن السيسي أكد خلال اللقاء أهمية العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين.

ورحب السيسي في هذا الإطار باِنطلاق فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2018» والذي يُقام خلال الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر الجاري، وكذا ما شهدته الأيام الماضية من تنفيذ تدريبات مشتركة بين الجانبين لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق، استعرض الرئيس السيسي التطورات الجارية لجهود مكافحة الإرهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أشاد من جانبه بقوة ومتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة مع مصر وتعزيزها في المجالات كافة، ومنوهًا في هذا الإطار إلى فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2018»، وما تعكسه من أهمية وعمق التعاون العسكري بين البلدين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تضافر الجهود للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما ثمن الفريق أول جوزيف فوتيل الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تناول اللقاء سُبل الارتقاء بالتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة للتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، في ضوء الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة.

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