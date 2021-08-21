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الجهاد: الحرائق لا تزال متلاحقة بالأقصى وسيف القدس لن يُغمد

الجهاد: الحرائق لا تزال متلاحقة بالأقصى وسيف القدس لن يُغمد
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت أن الحرائق لا تزال متلاحقة ومستمرة بحق المسجد الأقصى المبارك، بأشكال متعددة، من اقتحامات عنصرية لقطعان المستوطنين والجماعات والأحزاب اليهودية المتطرفة، بدعم مباشر من الاحتلال الصهيوني.

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها : "إن كل محاولات صبغ المسجد الأقصى والمدينة المقدسة بغير صبغتهما الإسلامية، بمخططات صهيونية خبيثة وتواطؤ أمريكي غربي مقيت، وصمت مريب من بعض الأنظمة العربية، لن يغير من الحقيقة شيئا، فالقدس ستبقى عربية إسلامية.

وشددت، أن أهم ما حققته معركة سيف القدس، بجانب صمود المقاومة وبسالتها، هو وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لنصرة القدس وأهلها، واستعداد قوى المقاومة في العالم العربي والإسلامي للمشاركة في حماية القدس وتحمل كامل المسؤولية في الدفاع عنها.

وبينت الحركة أن ما حققته معركة سيف القدس يدلل على أن المقاومة ستظل حاضرة في كل الساحات، جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا في القدس والضفة وفي الأراضي المحتلة عام 1948.

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