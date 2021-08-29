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في لقائه رئيس البرلمان العراقي...

وزير خارجية ايران يؤكد دعم طهران لاقامة الانتخابات البرلمانية في العراق

وزير خارجية ايران يؤكد دعم طهران لاقامة الانتخابات البرلمانية في العراق
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

 اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لاقامة الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق كساحة لتبلور اصوات وارادة الشعب العراقي.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح للوزير امير عبداللهيان خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي السبت على هامش مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الاقليمي لدعم العراق.

وهنأ وزير الخارجية الايراني لمناسبة التنظيم الناجح لهذا المؤتمر واكد اهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين مجددا دعوة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لنظيره العراقي للقيام بزيارة الى طهران.

واشار الى الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لاقامة الانتخابات البرلمانية المبكرة كساحة لتبلور اصوات وارادة الشعب العراقي.

من جانبه هنأ الحبلوسي، امير عبداللهيان لتوليه منصب الخارجية في الجمهورية الاسلامية، معلنا استعداد البرلمان العراقي لمتابعة وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.

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