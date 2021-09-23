باكستان تطالب دول العالم بوضع خارطة طريق للاعتراف دبلوماسيا بحركة طالبان

العالم - باكستان

جاء ذلك في حوار له مع وكالة أسوشيتد برس، على هامش تواجده في الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد قريشي على أن باكستان تقترح وضع المجتمع الدولي خارطة طريق للاعتراف دبلوماسياً بحركة طالبان، ومن ثم إطلاق مباحثات مباشرة مع قادة الحركة.

وشدد على أن إسلام آباد تتحرك مع المجتمع الدولي فما يخص التعامل مع "أفغانستان يسودها السلام والاستقرار وخالية من العناصر الإرهابية."

وأشار إلى أن طالبان بإمكانها تسهيل سير الأمور في حال لبّت التوقّعات المطلوبة منها.

ولم تعترف دول العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها "طالبان"، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تقدم الحركة على عدة خطوات، في مقدمتها ضمان الحريات، واحترام حقوق المرأة، والسماح لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بأن يفعلوا ذلك.

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، تمكنت حركة "طالبان" من السيطرة على أفغانستان، وذلك بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد نهاية الشهر ذاته.