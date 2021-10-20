العالم- فلسطين

وأظهر التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 96.4%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وتوزعت الإصابات الجديدة في المحافظات على النحو التالي: الخليل 31، قلقيلية 4، جنين 14، أريحا والأغوار 4، سلفيت 3، نابلس 12، رام الله والبيرة 17، طولكرم 3، بيت لحم 5، طوباس 1، قطاع غزة 181.



ولفتت الوزارة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 108 مرضى، منهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وبلغ عدد متلقي جرعة واحدة من مطعوم "كورونا" مليونًا و165 ألفًا، و577، وعدد متلقي الجرعتين مليونًا و244 ألفًا و873.