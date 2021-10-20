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5 وفيات و275 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

5 وفيات و275 إصابة بـ
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، تسجيل خمس وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و781 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

العالم- فلسطين

وأظهر التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 96.4%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة في المحافظات على النحو التالي: الخليل 31، قلقيلية 4، جنين 14، أريحا والأغوار 4، سلفيت 3، نابلس 12، رام الله والبيرة 17، طولكرم 3، بيت لحم 5، طوباس 1، قطاع غزة 181.

ولفتت الوزارة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 108 مرضى، منهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد متلقي جرعة واحدة من مطعوم "كورونا" مليونًا و165 ألفًا، و577، وعدد متلقي الجرعتين مليونًا و244 ألفًا و873.

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