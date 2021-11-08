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سحب كتب روائية إيرلندية من مكتبات الاحتلال الإسرائيلي.. والسبب

سحب كتب روائية إيرلندية من مكتبات الاحتلال الإسرائيلي.. والسبب
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنه تم سحب كتب الروائية الإيرلندية سالي روني، من المكتبات "الإسرائيلية" لرفضها عرضا لترجمة روايتها الأخيرة إلى العبرية في إطار مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - الاحتلال

وذكرت "الغارديان"، في تقرير الجمعة، أن روني رفضت بيع حقوق ترجمة كتابها الأخير "عالم جميل، أين أنت؟" لدار النشر الإسرائيلية "مودان" لترجمته إلى اللغة العبرية.

وأضافت أن روايات روني كانت متاحة سابقاً من قبل سلسلتي متاجر "Steimatzky" و"Tzomet Sefarim" الإسرائيلية، ولكن تمت إزالة الكتب الآن من مواقع الويب الخاصة بهما، دون الإشارة إلى ما إذا كان القرار حكوميا أما خاصا بالمتجرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن روني كانت قد قالت في بيان سابق: "لقد كنت فخورة جداً بترجمة رواياتي السابقة إلى العبرية، لكني الآن لن أبيع حقوق الترجمة إلى دار نشر مقرها "إسرائيل" في الوقت الحالي، وذلك من أجل دعم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل".

ورحبت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية للاحتلال الإسرائيلي التابعة لحركة (BDS) في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، بقرار الروائية الإيرلندية "بمقاطعة الترجمة الإسرائيلية".

وخلال السنوات الماضية، حققت "BDS" العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي، وهو ما دفع الكيان الإسرائيلي إلى إصدار قوانين تمنع نشطاء الحركة من الدخول إليها.

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