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جامعة الدول العربية تدخل على خط الازمة السعودية المفتعلة مع لبنان

الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

دخلت جامعة الدول العربية على خط الازمة السعودية المفتعلة مع لبنان عبر إرسال مبعوثها لبيروت الامين العام المساعد حسام زكي، حاملا رسالة عربية تتعلق بتداعيات إجراءات الرياض التعسفية وبعض عواصم دول الخليج الفارسي بحق لبنان، عقب كلام لوزير الاعلام اللبناني وصف فيه حرب السعودية على اليمن بالعبثية.

العالم - مراسلون

فالتقى على التوالي برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، سبق ذلك مؤتمرا صحفيا عقده زكي مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب تناول ما سمي بخرطة طريب للخروج من هذه الازمة.

الاوساط المتابعة تساءلت عن خلفيات تحرك الجامعة العربية في وقت كان غيابها عن التدخل في وقف العدوان على الشعب اليمني وادانة الاحتلال بقتل الفلسطينين واضحين .

زيارة زكي تأتي وسط انقسام سياسي لبناني على العديد من الملفات ومنها مبررات المو قف السعودي وبعض دول مجلس التعاون ازاء لبنان .

وفيما وصفت القوى السياسية الوطنية مايجري بحرب تركيع واخضاع تعتمدها الرياض ضد لبنان لفرض هيمنتها تعويضا عن اخفاقاتها بحروبها العبثية في المنطقة.

ذهبت بعض القوى التي تدور في الفلك الامريكي لصب الزيت على النار وتجييش المنابر الاعلامية بالتحريض على المقاومة في ظل سكوتها المشبوه حول العقوبات الامريكية السعودية الجائرة على اللبنانيين التي ادت الى تعميق الازمة الاقتصادية وتردي الاوضاع المعيشية في البلاد .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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