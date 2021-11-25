عبداللهيان يعرب عن قلقه ازاء النزاعات العسكرية الاخيرة في القوقاز

العالم - ايران

وبحث وزيرا خارجية إيران حسين امير عبداللهيان ونظيره الارميني ارارات ميرزويان خلال الاتصال الهاتفي مساء (الأربعاء) مختلف القضايا ، بما في ذلك العلاقات الثنائية ، والتعاون الاقتصادي ، واللجنة الاقتصادية المشتركة ، وقمة منظمة التعاون الاقتصادي التي ستعقد في عشق أباد ، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

ووصف وزير خارجية إيران ، في هذا الاتصال ، العلاقات بين البلدين بأنها متينة ومتقدمة ، ودعا إلى توسيعها وتطويرها في مختلف المجالات.

* استعداد الشركات الإيرانية لتعزيز وجودها في أرمينيا

وعبر أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للاتجاه المتنامي للعلاقات الإيرانية الأرمينية في الأشهر الأخيرة ، وشدد على أهمية تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

وأعلن استعداد الشركات الإيرانية لتعزيز وجودها في جمهورية أرمينيا ، وأعرب عن أمله في عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وأكد أمير عبد اللهيان في هذه المكالمة الهاتفية على سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثلة في عدم قبول تغييرات في حدود دول المنطقة ، وأعرب عن قلقه إزاء النزاعات العسكرية الأخيرة في منطقة القوقاز ودعا إلى ضبط النفس واحترام وحدة أراضيها.

جدير بالذكر أنه عقب الاشتباكات العسكرية الجديدة بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا ، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن قلقه من الاشتباكات العسكرية الجديدة في المناطق الحدودية بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان ودعا الجانبين الى ضبط النفس وتجنب التصعيد .

وكان وزير الخارجية الايراني قد أكد على حرمة الحدود الدولية في المنطقة خلال اجتماعه الأخير مع نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.

* استعداد أرمينيا لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وتوسيع العلاقات التجارية مع إيران

بدوره أشار وزير الخارجية الأرميني في هذا الاتصال الهاتفي ، إلى خارطة الطريق المقترحة للعلاقات بين البلدين ، والتي تم التأكيد عليها خلال زيارته الأخيرة لطهران ، اعلن عن استعداده لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وتوسيع العلاقات التجارية مع إيران. .

وكان وزير خارجية أرمينيا "أرارات ميرزويان" قد قام بزيارة رسمية إلى طهران في 12 تشرين الأول / أكتوبر ، والتقى خلالها بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعد الثنائية والاقليمية والدولية .

* تقدير موقف إيران في احترام وحدة أراضي الدول

وأشاد أرارات مزوريان ، في الاتصال الهاتفي مع أمير عبد اللهيان ، بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من احترام وحدة أراضي الدول ، واعتبر هذه المسألة مهمة.

وجدد عزم يريفان على تعزيز العلاقات بشكل كامل وكرر دعوة وزير الخارجية الإيراني لزيارة أرمينيا.