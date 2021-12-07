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خلال لقائه مع رئيس البعثة الأممية..

'دقلو' يؤكد العزم على التحول الديمقراطي في السودان

'دقلو' يؤكد العزم على التحول الديمقراطي في السودان
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، العزم على المضي قدمًا في مسار التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يفضي إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة.

العالم - السودان

واشار دقلو إلى أن الأوضاع تمضي في الاتجاه الصحيح من خلال الالتزام بتنفيذ الإعلان السياسي.

كما أشاد دقلو - خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس - بمستوى التعاون بين السودان والأمم المتحدة، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي يضطلع بها رئيس بعثة "يونيتامس" لدعم ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وشدد على استعدادهم التام لتقديم كل ما من شأنه مساعدة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك لأداء مهامه.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في دارفور وشرق السودان، لافتًا إلى أن الجهود مستمرة لتشكيل القوات المشتركة الى جانب مواصلة المشاورات مع الأطراف لإيجاد حل لأزمة شرق السودان.

من جانبه، قال بيرتس، إنه سيتوجه غدًا إلى نيويورك لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في السودان، مشيرًا إلى أنه استمع إلى جميع الأطراف بما في ذلك الشباب.

ودعا بيرتس إلى أهمية وضع مؤشرات للانتقال السياسي.

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