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عزام: نعتز بالرباط المبارك الذي جمع الجهاد الإسلامي بحماس

عزام: نعتز بالرباط المبارك الذي جمع الجهاد الإسلامي بحماس
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

قدم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نافذ عزام، التهنئة لحركة حماس ممثلة برئيس وأعضاء مكتبها السياسي، وكافة قادتها وكوادرها، لمناسبة الذكرى الـ 34 لانطلاقتها.

العالم- فلسطين

وقال عزام في برقية تهنئة لحركة حماس: نتقدم إليكم بأصدق عبارات التهنئة في يوم انطلاقتكم المباركة، والذي هو يوم فخار وعز لنا ولكل أبناء شعبنا وأمتنا، حيث مثلت انطلاقة حماس إضافةً مهمة لمسيرة جهاد ونضال الشعب الفلسطيني وقدمت خيرة قادتها وكوادرها وأعضائها شهداء على طريق الإسلام وفلسطين".

وأضاف: نحن في حركة الجهاد الإسلامي، نعتز بهذا الرباط المبارك الذي جمعنا بكم دفاعًا عن شعبنا وأمتنا وسعيًا من أجل حرية هذا الشعب العظيم وتحقيق كل آماله. نسأل الله ان يتقبل جهادكم وتضحياتكم وأن يوفقنا معًا لمواصلة هذه المسيرة المباركة".

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