البحرين دولة نفطية تغرق..وفشل حكومي وشعب يعاني الفقر

العالم – نقطة تواصل

كما تطرق البرنامج الى قاعدة "إنني أغرق أغرق" غرقت معظم قرى ومناطق البحرين هذا الاسبوع في مستنقعات مائية في ظل غياب خدمات البنية التحتية، حيث غرقت في سياسة الفشل الحكومي والفساد الذي ينخر في بنية المؤسسات الحكومية، وكان ملك البحرين في فضيحة مدوية حيث اشترى كازينو للقمار بمبلغ 150 مليون جنيه استرليني فاين ذهبت أموال الشعب.

كما يسلط البرنامج الضوء على العديد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها بعد غرق البحرين بالسيول والأمطار حيث غردت الناشطة البحرينية ابتسام الصايغ قائلة رغم السيول والامطار انقطعت الكهرباء تماما باستثناء مناطق المجنسين والقصور فلم تتعرض لذلك.

وتطرق البرنامج الى العديد من الهاشتاغات ترند البحرين ومنها ما تصدره هذا الاسبوع هاشتاغ "الامطار تفضحكم"، حيث غرد على تويتر الناشط محمد البحريني قائلا:"سقوط الأمطار على البحرين كشف ضعف التخطيط والتنفيذ في منطقة اللوزي حديثة البناء والبنية التحتية والتي يفترض ان تكون بوضع افضل بكثير مما هي عليه. على سعادة وزير الأشغال الاخ عصام خلف سرعة التحرك لسحب مستنقعات المياه وتعويض المتضررين في املاكهم على نحو سريع".

والقى البرنامج الضوء على تغريدة الجمري الذي غرد فيها على التويتر قائلا:" إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف: كيف تقيّم أداء وزارتك في ظل محاصرة مياه الأمطار لمنازل المواطنين؛ ووصولها إلى غرف نومهم؟!.

وناقش البرنامج ما كرس غياب خدمات البنية التحتية الحقيقة الفشل الحكومي الشامل في البحرين في ظل فساد المسؤولين وعدم وضعهم اعتبار مصالح المواطنين والبلاد في عين الاعتبار، وقال نشطاء بحرينيون إن ما تعرضت له مناطق ومنازل سكنية في البحرين في اليومين الماضيين من غرق بمياه الأمطار، مستعرضاً الفشل الحكومي في توفير خدمات وبنية تحتية حقيقية في البلاد. وأبرز النشطاء أن البحرين الدولة النفطية تستقبل العام الجديد بالفشل الذريع في توفير الخدمات أمام الأمطار ولكنها تجيد توفير السجون ذو الأبواب المفتوحة وتغييب الديمقراطية..

وسلط البرنامج الضوء على احياء الشعب البحريني الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما. ووردت هاشتاغات بعنوان"قاسم سليماني" ونحن قاسم"، وتغريدة الشيخ آية_الله_قاسم: في حفل الذكرى الثّانية لاستشهاد القائدَيْن سليماني والمهندس: سيبقى البطلان العظيمان الواعيان مدرسةً لا تكفُّ عن تخريج الجيوش الواعية البطلة المنتصرة.

كما تناول البرنامج احياء الشعب البحريني والنشطاء ذكرى مرور 5 سنوات على استشهاد الشيخ نمر باقر النمر على أيدي النظام السعودي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...