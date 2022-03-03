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شمخاني: فشل اميركي جديد اذا لم تنته مفاوضات فيينا باتفاق جيد

شمخاني: فشل اميركي جديد اذا لم تنته مفاوضات فيينا باتفاق جيد
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، ضمن إشارته الى فشل سياسة الضغوط القصوى الاميركية ضد ايران، "اذا لم تنته مفاوضات فيينا باتفاق جيد، ستشعر بالتأكيد الادارة الاميركية الحالية في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة".

العالم - ايران

وكتب شمخاني على حسابه في تويتر صباح اليوم الخميس، : استراتيجية "المقاومة الفاعلة" قد أحبطت، باعتراف الادارة الاميركية الحالية، سياسة "الضغوط القصوى" لترامب.

وأضاف: "اذا لم تنته مفاوضات فيينا باتفاق جيد، من المؤكد أن الادارة الاميركية الحالية ستشعر ايضا في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة".

وتعد الجولة الثامنة من الفاوضات، التي بدأت في 27 ديسمبر في فيينا، واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبتون في بعض القضايا الخلافية.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قد أكد خلال محادثات هاتفية مع مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت الماضي أن "إيران تبحث عن اتفاق جيد في إطار المصالح الوطنية لكنها لن تسمح بتجاوز خطوطها الحمراء".

وأضاف أمير عبد اللهيان، أن "التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا يكمن في اتخاذ الأطراف الأخرى قرارا سياسيا".

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