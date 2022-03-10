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اقبال متزايد على مراكز التسوية في دير الزور وحلب والرقة

اقبال متزايد على مراكز التسوية في دير الزور وحلب والرقة
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

انضم عشرات المطلوبين بعملية التسوية التي طرحتها الدولة لترسيخ الاستقرار في المناطق المحررة في محافظات دير الزور وحلب والرقة وسط دعوات من المجتمع المحلي بزيادة عدد مراكز التسوية.

العالم - سوريا

وذكر مراسلو سانا من مراكز صالة العامل بدير الزور والسبخة بالرقة ودير حافر وتل عرن بريف حلب الشرقي أن “لجان التسوية استقبلت اليوم عشرات المشمولين بالتسوية من المدنيين بينهم متخلفون عن خدمة العلم والعسكريين الفارين من الخدمتين الاحتياطية والإلزامية وسط ارتياح كبير بين الأهالي وإجراءات ميسرة وسريعة”.

ولفت المراسلون إلى أنه “بسبب الإقبال الكبير وارتياح الأهالي لهذه الفرصة المتمثلة بعمليات التسوية طالب عدد من الوجهاء وذوي المطلوبين بزيادة عدد المراكز ليستطيع جميع المشمولين الوصول إليها وتسوية أوضاعهم والعودة إلى مناطقهم وإلى صفوف الجيش العربي السوري للقيام بواجبهم الوطني في الدفاع عن تراب سورية وتطهير ما تبقى من مناطق ابتليت بالإرهاب”.

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