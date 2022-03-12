حجم التجارة الخارجية يبلغ 100 مليار دولار حتى20 مارس الجاري

العالم - ايران

واوضح لاهوتي في تصريح صحفي ان صادرات البلاد تجاوزت رقم 43 مليار دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري الايراني، وبلغت الواردات رقم 46 مليار دولار، ليبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية إلى 90 مليار دولار. ووفقا للتوقعات، ستبلغ حجم التجارة الخارجية 100 مليار دولار بحلول نهاية العام الايراني.

وأكد ان سياسة الحكومة الثالثة عشرة مبنية على زيادة الصادرات بسبب التسهيلات المقدمة وفي حال انخفاض الصادرات سيتم تطبيق قيود على الاستيراد.

وشدد على تناسب حجم الواردات والصادرات في الظروف الراهنة، مشيراً إلى زيادة النمو بنسبة 40 بالمائة في قطاع التصدير و 36 بالمائة في قطاع الاستيراد.

وصرح رئيس اتحاد الصادرات الإيرانية ان الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان هي خمس وجهات بارزة على خريطة صادرات ايران.