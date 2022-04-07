'الاردن مش بخير'.. لهيب الاسعار برمضان يشعل مواقع التواصل

العالم - نبض السوشيال

ردة الفعل على منصات التواصل الاردنية كانت سريعة وتحاول تذكير الوزير بكيفية التراجع والتنازل عن شراء مادة تزرع بكثافة في اغوار الاردن هي سلعة البندورة (الطماطم) تحديدا.

"ABU-ELIAs" علق قائلا:

يا جماعة الخير خفوا شوي ..

الدولة اللي مش قادرة تضبط سعر كيلو البندورة بدكو اياها تحل مشكلة الفساد والبطالة والكهرباء والفوسفات والبوتاس والميناء والاتصالات ..

ارحموها ولا بدكو يصير فينا مثل لبنان !!

#الأردن_مش_بخير

سال فتحي عقاد على فيسبوك وزير الداخلية علنا “معالي الاخ هل انت جاد بالله عليك؟ هل ما تقوله جدي؟”.

"Ahmad Milhem" غرد قائلا:

بلد ال ١٠٠ عام ب مؤسساتها بقيادة الهيبه بشر الخصاونه مش قادرين يسيطرو ع سعر البندوره بدكم اياهم يسيطرو عالبلد و عالفاسدين ؟ #الأردن_مش_بخير

وزير الصناعة والتجارة الاردني كان وعبر منابر الحكومة الالكترونية ايضا قد اثار عاصفة من الجدل عند التواصل عندما اقترح بان الاسعار في الاردن لم ترتفع كما ارتفعت في العالم لا بل اشار الى ان اسعار بعض السلع في بلاده اقل من سعرها في بلاد المنشأ.

وهنا سالت تغريد حمادة وزير الصناعة والتجارة وعبر تويتر هل ما يقوله معالي الوزير صحيح وما هي تلك السلع التي تباع بسعر ارخص في الاردن من البلاد التي صنعتها؟.

احمد الزعبي اجاب على الوزيرين قائلا وعبر تقنية تيك توك في شريط فيديو سريع "الحكومة تراوغ و تلف وتدور".

الحراكية المعارضة نهى الفاعوري التي ترصد ما يحصل من غلاء في الاسواق اختصرت المسافة ونشرت صورة على صفحتها على فيسبوك فيها حبة بندورة لامعة مغلفة بعلبة مخصصة للذهب مع اعلان تجاري يقول “للبيع بداعي السفر الرجاء عدم الاحراج والتفاهم على السعر عبر الخاص”.

"نيڤين العياصرة" خاطبت رئاسة الوزراء الاردنية:

رئاسة الوزراء تقيم حفلات وبازرات بكل محافظات الأردن تكلف الدولة باليوم الواحد لا يقل ع ٢٥ الف دينار وبالمقابل هناك أردنيون لا يجدون لقمة خبز نحن في شهر رمضان لسنا بحاجة إلى الغناء والرقص.. #الأردن_مش_بخير

"soso" قالت:

يارب لا تكسر رجل أمام أولاده في هذه الأيام الصعبة... اللهم اجعل كل البيوت عامرة بالخير والستر والبركة ... آمين يارب

واستذكر الاردنيون في منصات التواصل السياسي اللبناني الذي اعلن امام الكاميرا في برنامج على الهواء مباشرة انه "بقضمة واحدة من خيارة واحدة اكل على الهواء مباشرة نحو الف ليرة لبنانية".

وذكر الاردنيون حكومتهم بمقولة النائب والبرلماني خير ابو صعيليك بان "بلاده تدعم باتجاه السيناريو اللبناني اذا لم يحصل تدارك"، في إشارة الى شائعات افلاس لبنان.

وارتفاع الاسعار لم يقتصر على الاردن فحسب بل شمل عددا من الدول العربية حتى النفطية منها كالسعودية، وان كانت الطماطم الموضوع الاكثر تداولا فقد قارن النشطاء بين أسعار الطماطم في الدول العربية:

هذا ويربط خبراء ارتفاع الاسعار بأنها بتداعيات الازمة الروسية الاوكرانية، قائلين بانها لا تزال ضمن المعدل المنطقي وان الاسعار سترتفع اكثر في المستقبل