العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان اليوم يلتحم البعد العربي والاسلامي مع البعد الفلسطيني في الوقت الذي راهن فيه الاحتلال والاستعمار والولايات المتحدة بتفكيك القضية الفلسطينية وقطع والغاء وابعاد بعدها الاسلامي واخراج المسلمين من الصراع والقضية.

عادل شديد أضاف ان يوم القدس يأتي ليؤكد ان قضية القدس هي قضية اسلامية وعربية وفلسطينية. مؤكدا ان اليوم الرسالة واضحة بانه في الوقت الذي يعتقد فيه الاسرائيلي ان القضية الفلسطينية شطبت لا يزال القدس والمسجد الاقصى يشكل جوهر القضية لدى المسلمين.