الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول بحزب الله: الأرقام والنتائج دحضت مزاعم الخصوم

مسؤول بحزب الله: الأرقام والنتائج دحضت مزاعم الخصوم
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكّد مسؤول وحدة الإعلام الالكتروني في حزب الله حسين رحال أنّ "الأرقام والنتائج دحضت ادعاءات الخصوم بأنّ الثنائي تراجع تمثيليًا ولم يعد لديه الشرعية"، معتبرًا أنّ "ما جرى في دائرة الشمال الثالثة هو انتصار للتيار الوطني الحر ولكل لبنان".

العالم - لبنان

وفي حديث لقناة "المنار"، لفت رحال إلى أن "تحالف حزب الله و"التيار الوطني الحر" أثبت أنه الأقوى "رغم المشاكل والقضايا التي اعترضته"، وقال: "إنّ أهل بيروت انتصروا لحزب الله في التصويت، وكثيرون من المستقلين الذي نجحوا على لوائح التغيير ليسوا على عداء مع المقاومة".

ورأى أنّ "إنقاذ البلد يتطلّب حصول تسوية كبيرة وليس صدامًا"، مضيفًا أنّ "التغيير في الطبقة السياسية لا يعني تغير النظام السياسي".

كما أكد رحال أنّ "الإعلام اللبناني سقط بسبب ارتباطاته المالية التي منعته عن إظهار الحقيقة، ودفعته إلى ارتكاب مخالفات قانونية دون أي محاسبة".

روابط ذات صلة

شاهد.. المقاومة، تنتصر في حماية وجودها في لبنان

قراءة هادئة في الانتخابات اللبنانية 2022

انتخابات لبنان وفشل مشروع اسقاط المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتصار المقاومة وحلفاؤها في الانتخابات اللبنانية

'الماجستير والحكومة والاستقالة' تتصدر هاشتاغات مصر اليوم

شاهد: استمرار جرائم الاحتلال بحق مشيعي جثامين الشهداء

تعرف على أعراض رئيسية لمرحلة ما قبل السكري!

ماذا يعني فشل مشروع اسقاط المقاومة في انتخابات لبنان؟

الأهلي المصري يوجه رسالة لليفربول ومحمد صلاح.. فما مضمونها؟!