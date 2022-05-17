مسؤول بحزب الله: الأرقام والنتائج دحضت مزاعم الخصوم

العالم - لبنان

وفي حديث لقناة "المنار"، لفت رحال إلى أن "تحالف حزب الله و"التيار الوطني الحر" أثبت أنه الأقوى "رغم المشاكل والقضايا التي اعترضته"، وقال: "إنّ أهل بيروت انتصروا لحزب الله في التصويت، وكثيرون من المستقلين الذي نجحوا على لوائح التغيير ليسوا على عداء مع المقاومة".

ورأى أنّ "إنقاذ البلد يتطلّب حصول تسوية كبيرة وليس صدامًا"، مضيفًا أنّ "التغيير في الطبقة السياسية لا يعني تغير النظام السياسي".

كما أكد رحال أنّ "الإعلام اللبناني سقط بسبب ارتباطاته المالية التي منعته عن إظهار الحقيقة، ودفعته إلى ارتكاب مخالفات قانونية دون أي محاسبة".