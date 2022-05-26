ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى "متروبل" في ابادان الى 18 شخصا

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الخميس، قال احسان عباس بور: لا توجد إحصائيات دقيقة عن المحتمل بقائهم تحت الانقاض، لكن حتى الآن تم انتشال 18 قتيلا من تحت الأنقاض.

واشار عباس بور الى إنقاذ 37 مواطنا من تحت الأنقاض حتى الان ونقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وعاد معظمهم إلى منازلهم بعد علاج اصاباتهم الخفيفة.

وقال إن عملية إزالة الأنقاض ستستمر حتى إخراج آخر الضحايا المحتملين وقوات الإغاثة منشغلة بإزالة الأنقاض.

و وقع يوم الاثنين الماضي، حادث انهيار في اجزاء من مبنى "متروبل" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان، مما اسفر عن 18 قتيلا و37 مصابا حتى الان.