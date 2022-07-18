ثمن بيع فلسطين المحتلة هو الحفاظ على العروش في المنطقة

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف انه لولا صك التوقيع على نجاح مستقبل التطبيع ونشوءالكيان الاسرائيلي وبيع دولة فلسطين للكيان المحتل لما كان للمالك والانظمة العربية عمر في بلادها.

الدكتور علي حمية قال ان هناك تسريبات تؤكد بأن ملك الأردن عبد الله الأول والملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية كانا مطبعين مع الكيان الاسرائيلي عبر الأميركان.

وأشار الى ان الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر كان قد كشف عن خيانات كبرى من قبل دول عربية بشأن إنشاء الكيان المحتل في المنطقة مؤكدا ان هذه الأنظمة تمثل اليوم مشروع التطبيع. مشددا على ان الحفاظ على العروش هي ثمن بيع فلسطين.