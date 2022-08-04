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النظرة العربية للصدام الصيني-الاميركي علی منصة تايوان

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

حظت زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي لتايوان باهتمام واسع علی مواقع التواصل العربية.

العالم - أسيا

وجاءت هذه الزيارة المثيرة للجدل رغم تحذيرات صينية التي اعتبرتها لعباً بالنار.

وغرد "محمد علوش" في هذا السياق كاتباً:"الاستعراض الأمريكي في تايوان لن يؤدي سوى إلى دفع الصين للتسريع بعملية إعادة التوحيد مع الجزيرة. والأسوأ بالنسبة للغرب، أن استعراض بيلوسي سيحول العلاقة المتنامية بين الصين وروسيا إلى تحالف استراتيجي لمواجهة التفوق الغربي وقد يدفع بكين إلى الانخراط في دعم حرب بوتين في أوكرانيا".

وعلق "عسكر السليمي":"تسبب الصربي "غافريلو برينسيب" بقيام الحرب العالمية الأولى اثر قتله ولى عهد النمسا فى سراييفو، تسبب هتلر بالحرب العالميه الثانية اثر غزوه اوروبا، فهل تتسبب نانسي بيلوسي في الحرب العالمية الثالثة اثر زيارتها لتايوان".

أما "علي الفار" فقد كتب:"تتبع الصين استراتيجية حيث تستعيد تايوان بدون صدام مع الولايات المتحدة بوجود مبرر طبعاً. ستغادر بيلوسي بكل سلام لكن بعدها سينعم التنين الصيني. فلن يخسر اقتصاده وامتداده في تايوان معاً".

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شاهد بالفيديو.. النظرة العربية للصدام الصيني-الاميركي علی منصة تايوان

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