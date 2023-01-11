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الحرب في اوكرانيا والمرحلة الثانية للخطة الروسية

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

كيف يبدو مسار الحرب في اوكرانيا بعد تقدم القوات الروسية في باخموت وسريدار؟

العالم – مع الحدث

ماذا يعني تحذير موسكو من محاولة الغرب زج كل قواته لتصبح المواجهة مع الناتو؟ هل خطة الكرملين هي خوض المعارك الشاملة في شرق اوكرانيا لتثبيت اقليم دونباس؟ كيف تقرأ مقالة برافدر الروسية من ان دولا اوروبية مهددة بالزوال او الدمار؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى المستجد في الحرب بين روسيا والأطلسي الذي تنوب عنه أوكرانيا حكومة وشعبا وكيانا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. جمال وكيم – أكاديمي وباحث سياسي

سمير أيوب – خبير بالشؤون الروسية

د. رياض الصيداوي – مدير المركز العربي للدراسات

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