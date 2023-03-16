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رئيس كيان الاحتلال يحذّر من حرب أهلية وشيكة تؤدي لانهيار الكيان

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

الحرب الأهلية قريبة ولا استبعد أنهيار مكونات الكيان هذا ما تحدث به رئيس الكيان المحتل في ظل تواصل الأزمة السياسية فيما يعرف بالانقلاب القضائي الذي تسعى حكومة نتنياهو لتغييره. 

العالم - خاص بالعالم

رئيس الكيان فشل بأحتواء الازمة بطرح عدة مبادرات والتي رفضت من قبل معسكر نتنياهو ومعسكر المعارضة برئاسة يائير لبيد.

وفي ظل تحذيرات أقتراب الحرب الاهلية داخل الكيان تتواصل التظاهرات بالشارع الاسرائيلي والتي شملت أكثر من 150 موقع وانضمام الى تلك التظاهرات طلبة الجامعات والاكاديمين تحت شعار"مقاومة الدكتاتورية"، المتمثلة بنتنياهو وزمرته الحاكمة وسط أستخدام القوة ضد المتظاهرين.

ومع كل هذا يواصل الكنيست التصويت لمشاريع قوانين لحماية نتنياهو من المحاسبة أو العزل والمضي قدما لتغير ما يعرف بالنظام القضائي داخل الكيان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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