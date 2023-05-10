قوات الدفاع الجوي الإيرانية تعمل على انتاج النسخة الثانية من منظومة باور 373

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ووصف العميد "محمد يوسفي خوش قلب" في تصريح له انتاج النسخة الثانية من منظومة باور 373 بأنه من أهم الإجراءات على جدول أعمال قوات الدفاع الجوي، وأضاف: تستخدم هذه المنظومة للاشتباك مع الأهداف الباليستية، وسيتم الحديث عنها في المستقبل القريب.

وأضاف، ان تحسين القوة القتالية لقوات الدفاع الجوي والجاهزية العملياتية والقتالية وتحديث وتعويم جميع الخطط العملياتية حسب التهديدات القائمة هي من بين اجراءات هذه القوات.

وتابع، نعمل دائما بنشاط ضد مجموعة واسعة من التهديدات من الأعداء ومستعدون بنسبة 100٪.