إعدام الشابين البحرينيين تامر وسلطان وانشغال البرلمان بانقراض البلبل

العالم – نقطة تواصل

لم يكاد يمر اسبوع واحد فقط على خبر الافراج عن الشيخ محمد صنقور الذي اتهمه النظام البحريني بإشاعة الاخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية واستغلال منبر الجمعة الذي كان الشيخ صنبور قد دعا عبر هذا المنبر في خطبة صلاة الجمعة الى رفض صهينة المناهج التربوية والتعليمية.

ولم يمر اسبوع واحد فقط على فرح الشعب البحريني في خبر الافراج عن الشيخ محمد صنقور حتى فوجئ البحرينيون باعدام الشابين البحرينيين في السعودية وهما صادق تامر وجعفر سلطان بعد مرور من سنوات على اعتقالهما في جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين.

وتصدر خبر الإعدام هذا مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط داخل البحرين انما ايضا خارج البحرين، حيث وردت الكثير من التفاعلات والتغريدات والبوستات والكومنت على هذا الخبر.

والخبر الابرز هذا تصدره انستغرام وفيسبوك وتويتر واكثر من مقاطع الفيديو تم تداولها مقطع الفيديو الذي عرض تلقي عوائل الشابين الخبر المفجع.

كما استعرض البرنامج فيديو صوتي لآخر اتصال للشهيد صادق تامر، ومقطع فيديو لاخت المعتقل تطالب نظام البحرين بوقف حكم الاعدام على اخيها والمطالبه على الافراج الفوريه عنه.

كما سلط البرنامج الضوء على مجلس الشورى البحريني الذي كان مشغولا بعرض وتفسير المصالحات آلهه القمر وارتميس وكان تغريده لافته لاحمد الحدي الذي قال فيها بالعكس نقاشات الشورى مهمة وما فيها شيء غلط".

كما عرض البرنامج مطالبة النائبة الفاضل لحماية البلبل البحريني من الانقراض.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...