الشيخ دعموش للمراهنين على الدور الأميركي: تعلّموا من تجاربكم السابقة

العالم - لبنان



وأضاف خلال كلمة له في المسيرة العاشورائية في بلدة مشغرة في البقاع الغربي: "نقول لكل الذين يراهنون على الولايات المتحدة الاميركية لتأتي بالحل للأزمة ويستقوون بها على المقاومة: "أنتم مخطئون وواهمون، لن تنفعكم أميركا في لبنان، وتعلّموا من تجاربكم السابقة ولا تراهنوا عليها، فأميركا هي صاحبة اليد الطولى في كل المآسي والأزمات والمعاناة التي يعاني منها اللبنانيون، فكيف تكون المنقذ!".



وأكد "التزامنا خيار المقاومة ومواصلة طريقها، فالعدو بفعل معادلات المقاومة، لم يعد يستطيع أن يفعل شيئًا في لبنان، لأنّه يخشى رد فعل المقاومة، ويعرف أنّها لن تسكت على أيّ عدوان"، مشددًا على أن "كلّ التجارب أثبتت أن المقاومة وأن خيار هيهات منا الذلة هو الخيار الصحيح في مواجهة "اسرائيل" والاستكبار، وهو الخيار الذي يحقق نتائج وانجازات وانتصارات، وهو الخيار القادر على حماية البلد والحفاظ على سيادته واستقلاله".