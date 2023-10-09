لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الثالث

العالم - فلسطين

واعلنت المقاومة استمرار الاشتباكات في العديدِ من المناطق في المستوطنات وتعزيزها المقاتلين بالامدادات اللازمة، هذا بينما اعترف كيان الاحتلال الصهيوني بخسائره وعدم سيطرته على الوضع وأكدت القناة الثانية عشرة العبرية ارتفاع الجرحى إلى أكثر من الفين وثلاثمئة بالإضافة لأكثر من 700 قتيل .

وتوقعت صحيفة يدعوت احرنوت العبرية وصول القتلى الى 1000 والاسرى الى 150.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة، طالت عشرات منازل المدنيين الآمنين، والعديد من المؤسسات الحكومية، والمواقع العسكرية.

فيديو: استهداف الاحتلال المسجد الغربي في حي الشاطئ وأنباء عن عدد كبير من الإصابات:

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وأفادت مصادر طبية لوكالة فلسطين اليوم انه بعد منتصف الليلة، بإرتقاء 21 شهيدا من عائلة الزعانين جراء قصف الاحتلال لمنزلهما ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

وأعلنت وزارة االصحة في قطاع غزة، عن حصيلة للشهداء والجرحى، في ثاني أيام معركة طوفان الأقصى.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، أمس الأحد، بأن عدد الشهداء بلغ 370 مواطناً ، فيما أصيب 2200 آخرين بجراح مختلفة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين، توزعت في كافة أنحاء قطاع غزة، وتحديداً في محافظة شمال قطاع غزة.

* صواريخ المقاومة تضرب عسقلان ومطار "بن غوريون"

أُطلقت رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة، قبيل انتصاف ليل الأحد، فيما دوت صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب، وفي عسقلان.

وقالت "كتائب القسام": "قصفنا مطار بن غوريون برشقة صاروخية، ردا على الجرائم المتواصلة".وأفادت "كتائب القسام" بتوجيه "ضربة صاروخية كبيرة على مدينة عسقلان بـ100 صاروخ، ردًا على قصف البيوت الآمنة".

وافادت المواقع العبرية بأن صاروخا إصاب مبنى بصورة مباشرة في عسقلان بعد إطلاق وابل من الصواريخ على المدينة من قطاع غزة.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، مساء أمس الأحد، أن لدى حركته أكثر من 30 أسيرا حتى اللحظة ولن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحرير أسرانا.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، صباح أول أمس السبت، عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد العدو الصهيوني.

إلى ذلك، أعلن أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تمكن السرايا من أسر جنود صهاينة.

كما بثت سرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد الاسلامي مشاهد حصرية قالت فيها أنها استهدفت أهدافاً دقيقة داخل مواقع عسكرية حساسة في غلاف غزة بطائرات مسيرة من نوع «صياد الانتحارية»

الأخبار العاجلة:

ارتفاع عدد الشهداء الذين وصلوا مستشفى ناصر إلى 5 نتيجة قصف منزل عائلة ابو العمرين في بلدة القرارة شرق خانيونس.

وصول عدد من الإصابات إلى مستشفي الأندونيسي جراء غارات الاحتلال المتواصلة على بيت حانون

الطائرات الحربية تقصف أحد الشوارع العامة في حي تل الهوا غرب مدينة غزة

استهداف منزل في شارع النعايمة في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة رفح إلى 18 شهيد وما زال عدد آخر تحت الأنقاض.

ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات جراء القصف الأخير الذي استهدف منزلاً في بلدة القرارة

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات جوية عنيفة غرب مدينة خان يونس

انباء عن شهداء واصابات جراء قصف استهدف منزل عائلة ابو العمرين في القرارة بخانيونس

ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال لأحد المنازل في بشيت برفح جنوب قطاع غزة إلى 11 شهيداً ولا يزال عدد من المفقودين تحت الركام.

طائرات حربية إسرائيلية تقصف منزلاً دون سابق إنذار ببلدة القرارة في خان يونس جنوب قطاع غزة ونقل عدد من الإصابات.

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي استهدف عدداً من المنازل في منطقة العطاطرة غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

طائرات الاحتلال الحربية تقصف منزلاً في بيت حانون شمال قطاع غزة.

مجزرة في رفح .. عدد من الشهداء والإصابات في قصف منزل عائلة أبو هلال في "مخيم بشيت"

انتشال شهيد طفل و5 إصابات جراء استهداف الاحتلال لأحد المنازل المدنية بمنطقة يبنا في محافظة رفح

إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا سكنيا جنوبي مدينة رفح

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة اتجاه البلدات المحتلة

طائرات الاحتلال تُغير على منزل يعود لعائلة ضهير في حي مصبح شمال مدينة رفح دون سابق إنذار

طائرات الاحتلال تجدد قصفها لهدف في مخيم يبنا بمدينة رفح

قصف مدفعي إسرائيلي شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانها صوب شاطئ مدينة غزة والسودانية.